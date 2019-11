Denne uken trakk kongresskvinnen seg. Det utløste debatter om hevnporno, dobbeltmoral og mannssjåvinisme.

Katie Hill (32) gikk torsdag opp til talerstolen i Representantenes hus, stilte inn høyden på mikrofonen, tittet opp på sine politikerkolleger og sa:

– Dette er den sisten talen jeg holder på gulvet her som medlem av Kongressen.

Ikke under radaren

Mens hele verden fulgte med på riksrettsgranskningen av Donald Trump og nyhetene etter raidet mot IS-lederen, trakk den demokratisk kongresskvinnen seg. Til tross for at de store verdensnyhetene dominerte, gikk avgangen likevel på ingen måte under radaren her i USA.

Saken om Katie Hill, ferskt kongressmedlem fra California, inneholder nemlig alle ingrediensene i en tabloid skandale:

Hun var et politisk stjerneskudd etter å ha kapret et republikansk sete i fjor.

Hevnporno: En høyrevridd blogg og en britisk tabloid publiserte et nakenbilde av henne.

Hun er i en opprivende skilsmisse.

Hun har vedgått et forhold med en kvinnelig kampanjemedarbeider.

Hun ble gransket for anklager om et forhold med en mannlig underordnet i kongresstaben, men avviser selv dette.

– Jeg er lei meg

Hill ble valgt inn i Representantenes hus da hun i 2018 kapret et republikansk sete. Torsdag denne uken var det over. Etter å ha stemt for resolusjonen om granskningen av president Trump, holdt hun sin avskjedstale.

– Jeg ville vise unge mennesker, homofile mennesker, arbeidsfolk, uperfekte mennesker at de hører til her fordi dette er folkets hus. Jeg kom til kort, og for det er jeg lei meg, sa hun.

Pepret med hets

Etter en rekke unnskyldninger sa Hill at å «å gjemme seg» ville være en utilgivelig synd.

– Jeg går av på grunn av hykleri, sa hun.

Hill fortalte at hun knapt hadde vært ute av boligen sin siden bildene ble publisert og at hun ble pepret med trakasserende og truende meldinger.

– Jeg går av på grunn av en mannssjåvinistisk kultur som skadefro brukte nakenbilder av meg tatt uten min viten og samtykke, fortsatte hun.

Hill sa hun gikk av fordi det bare er én granskning som fortjener nasjonens oppmerksomhet og det er granskningen av Trump.

– Verst av alt

Hun snakket om en kultur som «presser en ung kvinne fra makten», mens menn som anklages, blir sittende i ledende posisjoner.

– Jeg går av, men vi har menn som har fått troverdige anklager mot seg om seksuelle overgrep, og de blir sittende i styrerommene, i Høyesterett, i denne salen og – verst av alt – i Det ovale kontor, sa Hill.

President Trump og høyesterettsdommerne Clarence Thomas og Brett Kavanaugh har alle avvist anklager mot seg.

Mange utsatt for hevnporno

Hills avgang satte i gang en rekke debatter om hevnporno, om medietrakassering og om hvorvidt menn slipper lettere unna anklager.

Tidsskriftet Time skrev om en studie fra 2016. Den hevdet at 1 av 25 amerikanere har fått publisert avslørende bilder av seg selv mot sin vilje eller er blitt truet med det. Det tilsvarer over ti millioner mennesker. For unge kvinner steg andelen til hele 1 av 10.

J. Scott Applewhite, AP/NTB scanpix

– Målrettet og alvorlig

Hill fikk massivt med støtteerklæringer.

– Slikt skjer ikke på samme måte med mannlige kongressmedlemmer – hevnporno på denne måten, sa Alexandria Ocasio-Cortez (30), en av Hills kolleger, til Politico.

Hun tror saken vil skremme unge kvinner fra å stille til valg.

– Jeg tror ikke vi snakker nok om hvor målrettet og alvorlig dette er, sa hun.

Andrew Harnik, AP/NTB scanpix

Republikaner rykket ut

Hill fikk også støtte fra enkelte politiske motstandere. Matt Gaetz, en republikaner fra Florida som forrige uke gjorde seg bemerket ved å lede en okkupasjon av Trump-granskernes høringsrom, tok henne i forsvar.

– Dette er en sak der jeg tror mange i millenniumsgenerasjonen har sympati med Katie Hill. Mange unge som vokste opp med en smarttelefon i hånden tok bilder, sendte dem, delte meldinger og innhold som nå kan spores opp senere i livet, sa Gaetz (37) i et program på TV-kanalen Fox News.

Gaetz kritiserte også Hills partifeller for ikke å ha slått ring om henne.

Med i millenniumsgenerasjonen regnes ofte de som er født fra tidlig på 1980-tallet til sent på 1990-tallet.

Skal drive kampanje

Det blir nå suppleringsvalg i Hills valgkrets. Blant en rekke kandidater er George Papadopoulos, en sentral skikkelse i granskningen av om noen i Trumps valgkampapparat sto i ledtog med Russland for å påvirke 2016-valget.

Hill skal for sin del vie tiden sin til å drive kampanje mot hevnporno.