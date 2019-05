I to år har brexit-rebellene Boris Johnson og Jacob Rees-Mogg skapt trøbbel for Theresa May. Sammen med resten av fløyen av euroskeptiske konservative har de også vært sterkt medvirkende til at Theresa May ikke har klart å få Storbritannia ut av EU som planlagt.

Dermed driver britene nå den mest absurde valgkampen noensinne. For selv om britene skal ut av EU, må de delta i valget til Europaparlamentet denne uken.

Og blant dem som kan havne som EU-politikere i Brussel, er altså Rachel Johnson og Annanziata Rees-Mogg.

Annanziata Rees-Mogg (40) er lillesøsteren til Jacob Rees-Mogg. Tidligere medlem av Det konservative partiet, men driver nå valgkamp for tidligere brexit-general Nigel Farage.

Rachel Johnson (53) er lillesøsteren til tidligere utenriksminister Boris Johnson. Hun brøt med de konservative i 2011, har siden vært medlem av LibDem, men driver nå valgkamp for pro-EU-partiet Change UK.

Farage kapret Rees-Moggs lillesøster

«Demokratiet er kommet hjem og vær sikker på at dere kommer dere på perrongen og på Brexit-parti-toget i tide til å stemme 23. mai»

Nigel Farage skriker hest og gjenkjennelig fra scenen. Denne uken har han fylt parkeringsplasser og idrettshaller i Yorkshire i Nord-England. Dette er tykkeste brexit-land. Den tidligere Ukip-lederen er tilbake i manesjen. Nå leder han valgkampen for sitt nye parti, Brexit-partiet.

Nok er nok

Valgkampen går strålende. Ifølge meningsmålinger er partiet nå dobbelt så stort som De konservative og Labour tilsammen. Ikke overraskende, gitt at både tory-partiet og Labour ligger med brukket rygg etter britenes mislykkede forsøk på å få igjennom brexitavtalen.

Og med på valgkamp-teamet har han fått et «trofé» han knapt kunne drømme om. For da Nigel Farage presenterte sitt nye parti og dets frontfigurer, kunne Annunziata Rees-Mogg fortelle at hun har meldt overgang til Brexit-partiet.

– Jeg har vært trofast mot Det konservative partiet i tykt og tynt, men nå er det slutt. Dette handler om å redde demokratiet og ta makten tilbake, sa hun i valgkamptalen.

Annunziata Rees-Mogg har tidligere jobbet som journalist, blant annet i Daily Telegraph. Hun har også vært redaktør for det euroskeptiske magasinet European Journal.

«Kunne brukt pappas penger»

Rees-Mogg droppet ut av universitetet, og i et tidligere intervju med The Independent fortalte hun: «Jeg hadde sikkert hatt det topp på universitet, brukt mine foreldres penger og studert veldig lite. Men jeg kjedet meg alltid på studiene».

I stedet ble hun raskt plukket opp av konservative ledere, deriblant David Cameron, som hadde henne høyt på listen over fremtidige talenter. Hun drev flere valgkamper for Cameron. Hun ble også forsøkt innvalgt i Det britiske parlamentet, men mislyktes to ganger.

London-sosietetens superstar

Søsteren til Boris Johnson lar seg heller ikke pille på nesen, hverken av broren eller autoriteter.

Rachel Johnson er journalist, redaktør, forfatter og TV-personlighet. Hun startet som journalist i Financial Times, men meldte raskt overgang til BBC.

Hun er skarp, smart og veltalende. Og en ettertraktet aktør i alt fra debattprogrammer til realityserier, som Celebrity Big Brother.

Hun er utdannet med de beste karakterer fra både Oxford og fra European School i Brussel, hvor hun bodde og studerte da faren, Stanley Johnson, var politiker i EU-parlamentet.

Rachel Johnson bor i Notting Hill, et strøk som renner over av kjendiser, politikere og pengesterke. Det vakte en smule oppsikt da hun utga boken Notting Hell – om sine superrike naboer.

Men størst oppsikt vakte hun i vinter, da hun under et debattprogram plutselig begynte å kneppe opp knappene og kaste blusen.

Programlederen holdt på å falle av stolen, og mange seere fikk antagelig afternoon-teen i halsen.

Nå viste det seg at det som så ut som en toppløs Rachel Johnson, var en kroppsfarget body spesiallaget for stuntet. Inspirasjonen hadde hun fått fra en skuespiller som hadde gjort det samme.

– Jeg gjør det for å få oppmerksomhet om brexit. Å skulle forlate EU uten en avtale er galskap. Det er som å forlate EU naken, fortalte hun og la til:

– Det stuntet funket jo utmerket. Hele Europa googlet meg, og jeg fikk den oppmerksomheten jeg håpet.

... men valgkampen ingen suksess

Og mens Nigel Farage og Annunziata Rees-Mogg driver valgkamp i Nord-England og Wales, har pro-EU partiet «Change UK» konsentrert sin valgkamp i og omkring London, hvor partiet står sterkest.

Det nystartede partiet består av utbrytere fra både Labour og de konservative. Foreløpig har suksessen vært begrenset. Partiet har fått kraftig kritikk for å velge et navn som ingen forstår noe av.

