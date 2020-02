En ambassadør risikerer dom, den andre kommer med trusler. Slik har Sveriges forhold til Kina gått fra vondt til verre.

En rekke spesielle hendelser har bidratt til at forholdet mellom Sverige og Kina har gått fra vondt til verre.

For å forstå hva som har skjedd, må en kjenne ett navn: Gui Minhai.

Skjebnen til den svensk-kinesiske forleggeren er blitt en verkebyll i forholdet mellom de to landene.

Ikke bare Sverige

Sverige er ikke alene om å merke press fra Kina. I Danmark foregår det også en debatt om hvordan kinesiske myndigheter blander seg inn og kritiserer det pressen skriver. Det skjedde da Jyllands-Posten trykket en karikaturtegning av det kinesiske flagget hvor stjernene var byttet ut med virus. Kina ville også ha fjernet en skulptur som kritiserte maktbruk i Hongkong da den kom i København nylig.

I Sverige handler mye om Gui Minhai, som sitter fengslet i Kina. Han ble sist pågrepet av kinesiske sikkerhetsagenter i januar 2018 da han var på vei mellom Shanghai og Beijing sammen med to svenske diplomater.

Fakta: Hvem er Gui Minhai? Kom til Sverige fra Kina i 1988 for å studere. Etter studentprotestene på Den himmelske freds plass i 1989 ble han i Sverige. Ble svensk statsborger i 1992. Flyttet etter hvert tilbake til Kina og etablerte forlag i Hongkong. Forlaget ga blant annet ut bøker om intrigene i det kinesiske kommunistpartiet og om Mao Zedongs seksualliv. I 2015 var han på ferie i Thailand da han forsvant. I 2017 skal han ha blitt sluppet fri igjen. I 2018 ble han pågrepet igjen, da han var sammen med svenske diplomater. Kort tid etter sa han på kinesisk TV at han frasa seg en ytringsfrihetspris, og at svenske myndigheter hadde skylden for situasjonen han befant seg i. Svenske myndigheter har gjentatte ganger krevd at Gui blir løslatt. Kilde: Wikipedia

Kampanje mot Sverige

Dette førte umiddelbart til kraftige verbale protester fra Sverige. Men den diplomatiske konflikten har utviklet seg.

– Det er ingen tvil om at Gui Minhai-saken har hatt stor betydning. Når det er sagt, handler ikke alt om ham. Men saken har fått konsekvenser som har gjort saken større, sier Kina-ekspert Björn Jerdén ved Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

Som forlegger i Hongkong solgte Gui Minhai blant annet bøker som kritiserte makthaverne i Beijing. Alt i 2015 ble han arrestert.

– Men i 2018 iscenesatte den kinesiske staten og den kinesiske ambassaden en kampanje for å kritisere Sverige og hvordan svenske forskere og journalister snakker om Kina, sier Jerdén.

Kinas ambassadør i Stockholm, Gui Congyou, har vært svært aktiv i sin kritikk av Sverige, og han er blitt kalt inn på teppet til det svenske utenriksdepartementet over 40 ganger.

Sveriges tidligere ambassadør til Kina må møte i retten i neste måned. Svensk påtalemyndighet har tiltalt Anna Lindstedt for «egenmektighet i forhandling med fremmede makter» da hun arrangerte et møte mellom Gui Minhais datter og kinesiske forretningsmenn i Stockholm. Datteren reagerte på møtet. Utenriksdepartementet skal ikke ha visst noe. Påtalemyndigheten mener ambassadøren forhandlet med Kina på egenhånd. Lindstedt avviser at hun har gjort noe galt.

Svenske medier mener Kina prøver å påvirke pressefriheten i Sverige. I slutten av januar ba de den svenske regjeringen løfte saken opp til EU-nivå. I oppropet skriver mediebedriftene at den kinesiske ambassaden prøver å påvirke innholdet i journalistikken. Nylig kalte Kinas ambassadør svenske medier for «lettvektsboksere» som prøvde å provosere frem en kamp mot en «tungvektsbokser».

I 2018 kom en kinesisk familie én dag for tidlig til et hotell i Stockholm og insisterte på å vente i lobbyen. Det utartet til en historie med flere versjoner, der den kinesiske var at turistene ble utsatt for vold. At det svenske satireprogrammet «Svenska nyheter» deretter lagde en episode om hvordan man oppfører seg i Sverige, falt kinesiske myndigheter tungt for brystet.

Kina-forsker Björn Jerdén sier at det er flere teorier for hvorfor konflikten har eskalert.

– Men det er åpenbart at kinesiske myndigheter mener det er riktig taktikk å ta Sverige hardt. Det har selvsagt med Gui Minhai å gjøre. Men det kan også være at man vil gi mer generelle signaler til andre land om at Kina ikke vil ta imot denne typen kritikk, sier Jerdén.

Ikke fullstendig dypfrys

Jerdén mener at forholdet mellom Sverige og Kina ikke er like dårlig som da Norge var i «fryseboksen» etter Nobels fredsprisutdeling til dissidenten Liu Xiabao.

– Sverige og Kina har fortsatt politisk dialog. Det var det ikke mellom Norge og Kina. Men Sverige har det dårligste forholdet til Kina av alle EU-land, sier Jerdén.

Han sier at de økonomiske konsekvensene har vært små. Kinesiske investeringer og handel med Kina har økt.

– Vil neppe følge Norge

Men han tror likevel det dårlige forholdet kan være skadelig på lengre sikt. 70 prosent av svensker har et negativt syn på Kina, ifølge en meningsmåling utført av Pew Research. Sverige er dermed det vestlige landet med mest negativt syn på Kina.

Han tror likevel ikke at den svenske regjeringen vil gå med på en avtale med Kina slik Erna Solbergs regjering i sin tid gjorde for å få slutt på kulden.

– Det er lite sannsynlig at Sverige vil gjøre samme type avtale som Norge. Men det er nok det Kina håper på.

I avtalen står det blant annet at Norge vil unngå å gjøre noe som kan sette det bilaterale forholdet i fare igjen eller støtte noe som kan undergrave Kinas interesser.

– Saken har stor symbolverdi, så det er vanskelig for Sverige å kompromisse. Den er ikke så viktig for kinesere flest, så jeg tror at om man skal finne en løsning, så må Kina gi etter, mener forskeren.