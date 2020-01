Kinesiske myndigheter har lagt lokk på millionbyen Wuhan. All trafikk inn og ut er stengt. Wuhan er midtpunktet for utbruddet av viruset, som også blir kalt coronaviruset.

– Kina gjør en formidabel innsats for å stanse utbruddet. Mange jobber hjemmefra og de stenger fly, tog og busser. Spørsmålet er om det er for sent, sier professor Rebecca Cox, som er leder for influensasenteret i Bergen.

Ringvirkningene har nemlig nådd langt utenfor Wuhans bygrenser allerede. Ekstraordinære tiltak iverksettes over hele verden.

Opp mot 20 land har registrert tilfeller av Wuhan-viruset

På flere flyplasser skannes alle passasjerer, for å oppdage feber (et symptom på viruset)

Japan, USA og Frankrike planlegger å fly sine statsborgere hjem fra Wuhan

Hongkong har stoppet ferger og høyhastighetstog til fastlands-Kina

AP

Tysker smittet

Tallet for antall døde har steget over 100. Over 4500 smittetilfeller er registrert.

Natt til tirsdag kom nyheten om at en 33 år gammel tysk mann var smittet av viruset.

– Hva betyr det for Norge?

– Vi må følge med og passe på at vi har tiltak på flyplassene som kan diagnostisere viruset. For eksempel kan man sjekke om passasjerene har feber. Hvis noen blir syke, må vi isolere personen, slik at utbruddet begrenses, sier Rebecca Cox ved Influensasenteret i Bergen.

To ting avgjør

Tirsdag formiddag avholdt helsemyndighetene i Bayern en pressekonferanse om den smittede mannen. Der fortalte de hvordan han ble smittet.

REUTERS

Mannen jobber for et tysk bildelselskap, som nylig fikk besøk av en kinesisk kvinne. Da kvinnen dro hjem til Kina igjen, ble hun diagnostisert med Wuhan-viruset. Da ble den tyske mannen sendt til legen. Der fikk han beskjed om at han var smittet.

På pressekonferansen kom det frem at mannen hadde følt seg dårlig i helgen. Nå er han imidlertid i en «bra medisinsk tilstand», ifølge helsemyndighetene i Bayern.

Wuhan-viruset her ulik effekt fra person til person. Noen får pustevansker og lungesvikt, og derfor kan viruset være dødelig.

– Hvorfor rammes folk så forskjellig?

– Det avhenger av helsetilstanden på den som blir smittet og hvordan de blir smittet, sier Cox.

Hun kommer med et eksempel:

– Hvis smitten kommer fra et sjømatmarked i Wuhan, og man for eksempel har kjøpt et levende dyr der, er eksponeringen mye høyere.

REUTERS

FHI: – Helt minimal risiko i Norge

Også i Frankrike er det registrert tilfeller av Wuhan-viruset. Folkehelseinstituttet (FHI) er ikke overrasket over at viruset har kommet til Europa.

– Det er ventet at det oppdages enkelttilfeller med smitte i land utenfor Kina, også i Europeiske land og i Norge. For å begrense videre smitte er det viktig at disse tilfellene oppdages raskt, sier Line Vold, avdelingsdirektør for smittevern ved FHI.

– Hvordan vurderer dere risikoen for å bli smittet i Norge?

– Vi har ikke påvist smittede i Norge, slik at risikoen for smitte her nå regnes som helt minimal, sier Vold til Aftenposten tirsdag ettermiddag.

Samtidig følger Utenriksdepartementet situasjonen tett.

– Vi jobber med å kartlegge om det er norske borgere som er berørt, skriver kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet Siri R. Svendsen i en epost til Aftenposten.

Hun understreker at departementet heller ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som er i KIna.