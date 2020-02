Aktor Joan Illuzzi-Orbon i saken mot Harvey Weinstein brukte en kontrakt med sikkerhetsselskapet Black Cube som bevis på at filmprodusenten var bekymret for en artikkel som han i 2017 visste ville komme i The New York Times.

Det ble kjent i fjor at Weinstein hadde engasjert det israelske sikkerhetsselskapet Black Cube, men i rettsmøtet før helgen kom det frem flere detaljer om dette, skriver The Guardian.

Black Cube er et selskap som er kjent for å rekruttere tidligere agenter fra den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad. Det var advokat Dev Sen som i avhør har fortalt hvordan advokatselskapet Boies Schiller Flexner hadde formidlet kontakt med Black Cube.

Det skjedde tre måneder før artiklene kom på trykk i The New York Times og The New Yorker.

Advokat med dobbeltrolle

Journalisten bak avsløringene, Ronan Farrow fra The New Yorker, vitnet. Han var den som først avslørte Weinsteins agentbruk.

Farrow fortalte at agenter hadde brukt falske identiteter i forsøkene på å bli venner med kvinner som beskyldte Weinstein for overgrep. Farrow avslørte også at kontrakten med agentfirmaet var signert personlig av den kjente advokaten David Boies i firma Boies Schiller Flexner.

Dette har sendt sjokkbølger gjennom New Yorks juristmiljø. Boines er kjent som en liberaler. Han representerte Al Gore i saken mot George W. Bush om resultatet av valget i 2000 og har vært en forkjemper for homofiles rettigheter.

Det hører også med til historien at samtidig som David Boies hyret inn agenter for å undergrave troverdigheten til vitner og stanse The New York Times’ avsløringer, var han en av avisens advokater. Etter avsløringene har The New York Times kuttet alle bånd til Boines.

300.000 dollar i bonus

I rettsmøtet før helgen kom det også frem at ansatte i Black Cube skulle få 300.000 dollar (nær 3 millioner kroner) i bonus dersom de klarte å stanse artikkelen i The New York Times. Det var denne historien som innledet avsløringene som førte til Weinsteins fall og starten på #MeToo-kampanjen.

Fakta: Harvey Weinstein Født i New York 19. mars 1952. 67 år gammel. Far til fem barn. * Amerikansk filmprodusent som sammen med broren Bob først grunnla Miramax Films, deretter The Weinstein Company. De har vunnet de prestisjetunge prisene Oscar og BAFTA og har vært nominert til Emmy et titall ganger. * I oktober 2017 står en lang rekke kvinner frem i The New York Times og The New Yorker og anklager Weinstein for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt. * Anklagene mot Weinstein ble startskuddet på #MeToo-kampanjen. * Weinstein har fått sparken fra sitt eget selskap, The Weinstein Company, blitt utvist fra Oscar-akademiet og er blitt skilt fra sin kone som følge av anklagene. Selskapet hans slår seg konkurs i mars 2018. * Mandag 6. januar begynte rettssaken i New York. Han står tiltalt for overgrep mot to kvinner – en voldtekt i 2013 og ett tilfelle av tvunget oralsex i 2006. Kun identiteten til den ene kvinnen er kjent, den tidligere produksjonsassistenten Mimi Haleyi. Kilder: NTB og BBC

Mark Lennihan, AP/NTB scanpix

Risikerer livstid

Hvis Weinstein blir kjent skyldig, risikerer han fengsel på livstid. Men for at det skal bli resultatet, må påtalemyndigheten bevise at Weinstein er en notorisk overgriper som i årevis har forgrepet seg på kvinner han hadde makt over i kraft av sin stilling som Hollywood-produsent.

Aktoratet har fått lov til å føre fire andre kvinner som vitner. Disse forklarer seg om overgrep og voldtekter Weinstein skal ha begått mot andre. Dette er ment å styrke argumentet om at han er en serieovergriper.

Onsdag forklarte en av dem, Dawn Dunning, at Weinstein ville ha trekant med henne og assistenten i bytte mot flere filmroller. Dunning ville bli skuespiller og var tilhenger av Weinsteins filmer.

Weinstein kan altså ikke dømmes for episoden i denne rettssaken, men det kan bli viktig for å avgjøre straffen. Påtalemyndigheten bruker sakene om «tidligere dårlig oppførsel» for å etablere elementer som for eksempel motiv, mulighet, intensjon og planmessighet.

Weinstein, som er kjent som en utålmodig mann, har byttet ut advokatene sine flere ganger etter at han ble siktet. Valget falt til slutt på Donna Rotunno, som med stort hell har forsvart flere titall menn som er blitt anklaget for seksuelle overgrep og trakassering.

Mange overgrep

Omkring 90 kvinner, blant dem Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, har anklaget Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering.

Men rettssaken som startet 6. januar, omhandler kun én tiltale for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner. Det ene søksmålet dreier seg om en voldtekt i 2013 og det andre om tvungen oralsex i 2006. Weinstein hevder at kvinnene frivillig hadde sex med ham.