Al-Qaida i Jemen hevder å stå bak angrep på militærbase i USA

– I et lydopptak fra lederen Qassim al-Rimi tok Aqap på seg ansvaret, sier etterretningsselskapet Site, som overvåker militante grupper, i en uttalelse søndag.

Al-Qaida på den arabiske halvøy (Aqap) er terrornettverkets jemenittiske fløy.

Åtte personer ble også såret i angrepet i et klasserom på den amerikanske marinens flybase i Pensacola 6. desember. Blant dem var to politifolk som rykket ut under angrepet.

Gjerningsmannen ble drept av politiet. FBI har identifisert ham som 21 år gamle Mohammed Alshamrani, en fenrik i det saudiarabiske luftvåpenet som var i USA på opplæring.

Trump-tvitring

Amerikanske myndigheter har slått fast at det dreide seg om en terrorhandling, men de har ikke anklaget Aqap eller noen annen gruppe for å stå bak.

Lørdag retvitret president Donald Trump på sin side meldinger fra Site som sier at Aqap-leder Rimi sannsynligvis ble drept i et amerikansk droneangrep i Jemen for en drøy uke siden.

Verken Det hvite hus eller CIA ville kommentere hvorvidt presidentens Twitter-meldinger kan tolkes som en bekreftelse på at Rimi ble likvidert i angrepet. USAs dronekrig i Jemen og andre land er vanligvis preget av et strengt hemmelighold.

– Jeg hater dere

Søndag opplyser Site at Alshamrani før angrepet publiserte en kort melding på Twitter der det sto «Jeg er imot ondskap, og hele Amerika har blitt til en ondskapens nasjon».

– Jeg hater dere fordi dere hver dag støtter, finansierer og begår forbrytelser, ikke bare mot muslimer, men også menneskeheten, skal 21-åringen ha skrevet.

Twitter-kontoen, som også inneholdt fordømmelser av USAs støtte til Israel og et sitat fra al-Qaidas tidligere leder Osama bin Laden, er stengt.

Saudi-Arabia var tidlig ute med å fordømme skytingen og sa at gjerningsmannen «ikke representerer det saudiarabiske folk».

21 saudiarabere sendt hjem

21 av Alshamranis saudiarabiske kolleger er kastet ut av basens flyskole etter at en gransking avdekket at de var i besittelse av jihadist-propaganda og overgrepsbilder av barn.

Justisminister William Barr sa i januar at kadettene skulle sendes hjem, og at den saudiarabiske regjeringen selv skal vurdere om de 21 skal straffeforfølges.

Flybasen NAS Pensacola huser over 16.000 militært ansatte og 7.400 sivile, inkludert marinens militære opplæringsprogram for utlendinger.

Programmet ble opprettet i 1985 spesielt for saudiarabiske studenter, men omfatter i dag også andre nasjonaliteter. Rundt 850 saudiarabere er blant 5.000 utenlandske militærpersonell som får trening i USA.