– Vi er kjent med at en norsk borger har omkommet på Sri Lanka. Vi kan ikke si mer om saken enn at pårørende er varslet, sier pressetalsperson Per Wiggen i UD til Nettavisen.

Utenriksdepartementet opplyser overfor avisen at de av hensyn til taushetsplikten ikke vil si noe om omstendighetene rundt dødsfallet, eller om kjønn på avdøde.

En talsmann ved sykehuset i Jaffna opplyser til VG at den norske statsborgeren skal ha omkommet etter et fall.