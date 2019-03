Hvert år i slutten av slukkes lys over hele verden i en time. Årsaken er Earth Hour, en verdensomspennende markering, ment for å symbolisere at verden står sammen mot klimaendringer.

Det er WWF som organiserer markeringen.

Klokken 20.30 slukkes lys i land verden over, etter hvert som de ulike tidssonene når Earth Hour.

Ifølge WWF deltok 188 land i feiringen i fjor. Da slukket 3100 landemerker og ikoner lyset.

Også i 2019 ble flere landemerker mørklagt.

Earth Hour ble arrangert for første gang i Australia i 2007. Norge har vært med siden 2009.

