Forrige gang statsminister Erna Solberg møtte en av de russiske lederne i Russland, var under OL i Sotsji i februar 2014. Da møtte hun statsminister Dmitrij Medvedev, og han skal ha blitt grundig fornærmet.

Årsaken skal ha vært at Solberg presset ham så kraftig i spørsmål om menneskerettigheter at Medvedev ble potte sur og gikk tidlig fra møtet. Bildene fra seansen viser en statsminister som er alt annet enn blid, og etterpå droppet han den planlagte pressekonferansen som Solberg og han skulle ha.

Putin inviterte

Tirsdag skal Solberg møte den russiske presidenten, Vladimir Putin, under den arktiske konferansen som nå pågår i St. Petersburg. Det var Putin som inviterte Solberg.

– Hovedmålet med møtet er å forsterke samarbeidet med Russland innen arktiske saker og havspørsmål. Dessuten er det viktig med politisk kontakt mellom våre to land på toppnivå, sier Solberg.

Hun ville ikke kommentere om hun også denne gangen vil ta opp menneskerettighetsspørsmål med Russland.

– Det er i Norges interesse at vi har og ivaretar et godt samarbeid med vårt store naboland innen fiskeri, miljø, søk og redning og folk-til-folk.

Forverret etter Krim

Forholdet mellom Norge og Russland har i mange år vært svært bra, men det ble kraftig forverret etter at Russland annekterte Krim i mars 2014 og like etter støttet krigen i Øst-Ukraina. Norge har sammen med EU og USA innført sanksjoner mot Russland, og Moskva har svart med motsanksjoner.

– Selv om vi kommer hit, betyr ikke det at vi endrer vår Russlandspolitikk. Norge står sammen med våre allierte med krav om at Russland gjør noe med folkerettsbruddene i Ukraina, sier Solberg.

Frode Berg

Det er ventet at spiondommen mot Frode Berg kommer tirsdag neste uke, og alt tyder på at han vil bli dømt til lang fengselsstraff. Solberg ville ikke si noe om hun vil ta opp saken med Putin.

– Vi ønsker å gjøre det som er best for Frode Berg og hans familie, og det innebærer også at jeg ikke kan kommentere denne saken. Det er heller ikke naturlig å kommentere en pågående rettssak, mente den norske statsministeren.

Berg har sittet fengslet i Moskva siden desember 2017. Han er tiltalt for spionasje.

Møte med organisasjoner

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som også er med på turen, forteller at hun mandag hadde møte med flere russiske menneskerettighetsorganisasjoner, og at hun traff norske menneskerettighetsorganisasjoner før hun reiste til Russland.

– Norge kommer fortsatt til å ta opp menneskerettighetsspørsmål med Russland, sier den norske utenriksministeren.

