Varsler hevder Det hvite hus omgjorde sikkerhetsklarering for 25 personer

Anklagene fra den mangeårige byråkraten Tricia Newbold, som har hatt ansvar for å utstede sikkerhetsklarering for flere seniorrådgivere i Det hvite hus, er å finne i dokumenter som ble frigitt av kontrollkomiteen i Representantenes hus mandag.

Newbold forteller her at hun laget en liste over minst 25 personer som i utgangspunktet fikk avvist sine søknader om sikkerhetsklarering i fjor.

Årsaken var angivelig «diskvalifiserende faktorer» i søkernes bakgrunn, deriblant bekymringer rundt utenlandsk innflytelse, narkotikabruk, kriminell adferd, pengeproblemer eller interessekonflikter. Men ifølge Newbold omgjorde høytstående medarbeidere i Det hvite hus byråkratenes beslutning.

Varsleren mener dette kan ha vært i strid med nasjonale interesser.

Kushner og Flynn

Newbold hadde en lederstilling i Det hvite hus' kontor for personalsikkerhet og har arbeidet for både republikanske og demokratiske presidenter. Hun har jobbet med sikkerhetsklareringer i 18 år, skriver The Washington Post.

Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert påstandene.

Kontrollkomiteen etterforsker sikkerhetsklareringer som er utstedt av Trump-administrasjonen, deriblant til presidentens svigersønn Jared Kushner, tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og tidligere rådgiver Rob Porter.

For en måned siden rapporterte The New York Times at Trump har presset tjenestemenn til å gi Kushner sikkerhetsklarering på tross av protester fra nasjonale sikkerhetsrådgivere. Ifølge CNN gjorde presidenten det samme for sin datter Ivanka Trump, som i likhet med ektemannen er seniorrådgiver i Det hvite hus.

Navneliste

Innholdet i varselet ble kjent da komiteens leder, demokraten Elijah E. Cummings, offentliggjorde et brev og et notat om saken mandag. I notatet er utdrag av et vitneavhør som Newbold gjorde med både republikanske og demokratiske medlemmer av denne komiteen 23. mars.

Navnelisten er ikke offentlig, men ifølge notatet omfatter de «to nåværende høytstående tjenestemenn i Det hvite hus». Newbold har tidligere delt sine bekymringer med amerikanske medier.

Det hvite hus har ikke erkjent at Trump har grepet direkte inn, men har tidligere fremholdt at presidenten som utøvende myndighet må ha forrett til å innvilge sikkerhetsklareringer.

Republikaner kritisk

Ifølge Cummings nekter Det hvite hus å samarbeide med komiteen i granskingen av saken. Komitélederen sier han vil stevne flere tjenestemenn i Det hvite hus for å få dem til å vitne om saken i Kongressen.

Jim Jordan, som er Republikanernes øverste representant i kontrollkomiteen, er sterkt kritisk til granskingen. Han mener den er politisk motivert og hevder Cummings bare forsøker å finne en unnskyldning for å snoke i personalmapper.