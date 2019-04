Bolsonaro besøkte Vestmuren med Netanyahu

Bolsonaro ble det første sittende statsoverhodet som har avlagt et slikt besøk sammen med en israelsk statsminister.

Vestmuren, også kjent som Klagemuren, regnes som jødedommens helligste sted og ligger i gamlebyen Øst-Jerusalem, som israelerne okkuperte i seksdagerskrigen i 1967. Øst-Jerusalem ble siden annektert av Israel, noe verdenssamfunnet aldri har anerkjent.

FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig, palestinerne ønsker Øst-Jerusalem som hovedstad i en fremtidig palestinsk stat og verdenssamfunnet mener byens status må avgjøres i fredsforhandlinger.

Netanyahus korte besøk sammen med Bolsonaro kan betraktes som en stilltiende aksept for Israels suverenitet over stedet.

USAs president Donald Trump besøkte Vestmuren i 2017, men uten følge av israelske tjenestemenn. I mars besøkte Pompeo stedet i gamlebyen sammen med Netanyahu.

Bolsonaro er på et tre dager langt besøk i Israel. Han lovet i valgkampen å flytte Brasils ambassade til Jerusalem, men en beslutning har latt vente på seg.

Bolsonaro varslet i stedet at Brasil skal åpne et nytt handelskontor i byen. Den kunngjøringen fikk den palestinske selvstyremyndigheten til å kalle hjem sin Brasil-ambassadør for konsultasjoner.