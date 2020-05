– Jeg hadde en på tidligere. Jeg hadde en på i området bak her, men jeg ville ikke gi pressen gleden av å se det, sa Trump.

Han kunne dessuten fortelle at han i tillegg til masken brukte beskyttelsesbriller.

– Jeg ble gitt et valg og jeg hadde en på i et område hvor de foretrakk det. Så jeg tok den på og den var veldig fin og den så veldig fin ut. Men de sa at den ikke var nødvendig her, sa Trump.

LEAH MILLIS / Reuters / NTB scanpix

Da pressen før besøket spurte Donald Trump om han ville bruke ansiktsmaske, var svaret:

– Jeg vet ikke. Vi kommer til å se på det. En rekke personer har stilt meg det spørsmålet.

På tidligere fabrikkbesøk under koronakrisen har Trump nektet å bruke maske, til tross for at retningslinjene krever at de ansatte gjør det.

Alex Brandon / AP /NTB scanpix

På tirsdag gjentok Ford at deres retningslinjer tilsier at alle besøkende på fabrikken må bruke masker. Men de sa ikke noe om de ville kreve at Trump fulgte retningslinjene.

Ford-fabrikken i byen Ypsilanti i delstaten Michigan er blitt gjort om til å lage respiratorer og personlig beskyttelsesutstyr.

Michigan regnes som en av de aller mest sentrale vippestatene i høstens presidentvalg. Den demokratiske guvernøren Gretchen Whitmer er av favorittene til å bli Joe Bidens visepresidentkandidat.