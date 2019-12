Antallet migranter som drukner under forsøket på å nå Europa, går stadig ned. 1148 mennesker har druknet i Middelhavet hittil i år, ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR.

Det er omtrent halvparten så mange som i fjor og litt over en femtedel av tapstallene fra toppåret 2016 da 5096 mennesker druknet ifølge UNHCRs tall.

Reduksjonen i dødeligheten antas å ha sammenheng med at færre forsøker å ta seg illegalt over sjøen til Europa. Særlig stor betydning har det at langt færre forsøker seg på den såkalte sentrale middelhavsruten. Ruten fra Libya til Malta eller Italia er den klart dødeligste med 740 dødsfall så langt i år.

42 ganger høyere dødsrisiko

– Færre forsøker seg på den sentrale middelhavsruten, sier Federico Soda, Libya-sjef i FNs organ for migrasjon, IOM.

– Færre kommer frem til Italia og Malta, og færre er blitt stanset av den libyske kystvakten.

En langt større andel av migrantene som når Europa sjøveien, har i år valgt ruten fra Tyrkia til Hellas. 52.719 har kommet seg over sjøveien hittil i år, og det har vært 70 dødsfall.

Risikoen for å drukne har i år vært 42 ganger høyere for dem som har valgt den sentrale middelhavsruten, viser en utregning Aftenposten har foretatt på basis av tallene fra UNHCR.

Italia nektet redningsskip å legge til kai i Italia

Så hva fører til at færre forsøker seg på å nå Europa fra Libya?

EU har brukt penger og innflytelse i Afrika for å gjøre det vanskeligere og mindre fristende å migrere til Europa.

EU og Italia støtter den libyske kystvakten, som plukker opp migranter fra sjøen og hentet dem tilbake til Libya.

Den forrige italienske innenriksministeren Matteo Salvini markerte seg ved å nektet skip som hadde reddet migranter, å få ankomme italienske havner.

Færre skip er utenfor kysten av Libya for å plukke opp migranter som legger ut på sjøen i flåter.

Om redningsskip utenfor kysten får flere til å legge ut i flåter, at det har en såkalt pull-effekt, er omstridt.

– Forskningen vi har sett har pekt i begge retninger, både at det har en pull-effekt og at det ikke har det, sier Soda fra IOM. – Samtaler vi har med migrantene indikerer at det å sette seg på en flåte er noe de aller fleste vil unngå og noe man gjør som et siste alternativ.

Hundretusener av migranter i Libya

I tillegg til at de har støttet Libya, har EU også gitt støtte til bedre grensekontroll lenger sør. For snart tre år siden ble det rapportert at menneskesmuglernes nettverk i Niger, landet som ligger rett sør for Libya, var blitt nærmest satt ut av spill.

– Det er ingen tvil om at smuglernettverk er blitt forstyrret, men hvis det kommer færre migranter ett sted, så dukker det opp flere et annet sted, sier Soda.

Langs mye av Libyas grense er det fremdeles svært liten grensekontroll, ifølge UNHCR.

– Det er stort sett snakk om lovløs ørken, sier deres talsmann Charlie Yaxley.

IOM anslår at det er 655.000 migranter i Libya. Antallet har bare gått litt ned siden januar 2018, da det var 704.000 migranter i Libya. Før 2011 var det opptil 2,5 millioner migranter i Libya.

– Libya har lenge vært et land som har tiltrukket seg arbeidskraft utenfra. Lønnsnivået ligger høyere enn det man har i nabolandene. Hvis det blir ro i Libya kommer antallet migranter til å øke igjen, sier Soda.

Fakta: Migranter og flyktninger i Libya Det er cirka 655.000 migranter i Libya. De aller fleste bor i private hjem og jobber eller forsøker å få jobb i Libya. Det er registrert 301.407 internt fordrevne som et resultat av kampene i landet. 44.834 er registrert som flyktninger og asylsøkere. Syrere (37,5 prosent), sudanere (27,3 prosent) og eritreere (13,2 prosent) er de største gruppene. 8155 er blitt stanset/reddet av libyas kystvakt utenfor kysten av Libya (frem til 15. november). 13.303 migranter og flyktninger har kommet til Italia eller Malta i år.

– Menneskesmuglerne fortsetter som før

EUs ledere har gratulert seg selv med at de hvert år siden migrantkrisens toppår i 2015 har redusert migrantstrømmen og at færre dør. Men lavere dødstall er ikke nok i seg selv til at man kan kalle Europas politikk en suksess, mener både UNHCR og IOM.

– Stengte grenser fører fremdeles til mishandling, utnytting, vold og menneskerettighetsbrudd, sier Soda i IOM.

UNHCR mener menneskesmuglerne i Afrika fremdeles opererer nesten uten hindringer.

– Folk som havner i deres klør har veldig vanskelig for å komme ut av det. De blir slått, voldtatt, torturert, presset for penger og noen ganger drept, sier Charlie Yaxley.

Blir ikke kvitt oppbevaringssentrene

Migranter som blir tatt av den libyske kystvakten, blir ofte fraktet til et av landets beryktede oppbevaringssentre. Der sitter det nå cirka 4400 mennesker, ifølge UNHCRs tall.

EU har sagt at de er imot sentrene og vil ha dem fjernet, men det har ikke skjedd. En av grunnene er at sentrene, og særlig de ikke-offisielle som kontrolleres av militser, er gode inntektskilder for kriminelle.

– EU burde sette som krav for enhver støtte til Libya at oppbevaringssentre blir fjernet, sier Yaxley.