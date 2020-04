Kanskje har du ikke lagt merke til det. Reklamen som strømmer mot deg på skjermen har endret seg. Tilbake i januar og februar fikk du kanskje stadig annonser om billige og forlokkende reisemål, eller om artister, festivaler og eventer. Snart halvannen måned inn i koronakrisen, er denne reklamen så å si helt borte.

Den globale pandemien har ført til at mange bedrifter brått har sluttet å bruke penger på reklame.

Norwegian stoppet all annonsering i midten av mars. Innen starten av april hadde det meste av reiselivsnæringen fulgt etter. I bransjer som strever økonomisk, er annonsering det første som ryker.

Nå lider selv de aller største annonseringsplattformene: Facebook og Google. I løpet av året kan hver femte annonsekrone forsvinne fra disse selskapene, ifølge beregninger fra analyseselskapet Cowen & Co. Det skriver Variety.

Men på lengre sikt kan krisen gi dem en enda større andel av markedet, tror eksperter.

Konsentrerer seg om de største

De siste fem årene har annonseomsetningen hos Google og Facebook nær tredoblet seg. Og for Facebook og Google kan krisen gi et fortrinn. De annonsørene som fortsatt velger å annonsere på nett, velger de største plattformene.

«I den grad folk fortsatt bruker penger på annonser, vil det bli enda mer konsentrert om Google og Facebook» sa sjefanalytiker Nicole Perrin ved eMarketer til The New York Times.

Slik vil Facebook og Google tilegne seg en enda større markedsandel i annonsemarkedet enn de allerede har, tror Perrin.

Også Twitter og Pinterest melder om fall i annonseinntektene. Samtidig melder utleietjenesten Airbnb at de har kuttet annonsebudsjettet for hele 2020.

Neil Hall / Reuters / NTB scanpix

– Blir bare mektigere og mektigere

Torgeir Waterhouse er partner i Otte og har jobbet mye med teknologispørsmål, blant annet som leder i IKT-Norge. Han tror teknologitoppene vil tåle svingningene i annonsemarkedet godt.

– Hvis reduksjonen i markedet i større grad kommer hos andre, får Facebook og Google en enda større andel av totalmarkedet. På lengre sikt har det mer å si enn den nedgangen de opplever nå, mener Waterhouse.

Petter Bae Brandtzæg er forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Han mener det er uheldig at de største blir stadig større.

– De taper jo mye mindre enn andre. Det er jo skummelt med tanke på fremtiden. De blir bare mektigere og mektigere.

IKT Norge

Over en grense

Krisen har tvunget frem digitale løsninger som mange av oss ellers ikke ville vært villige til å teste ut, mener Waterhouse.

Som at skolene har gått over til digital undervisning. At artister har konserter som strømmes live i direktesending. Eller at mennesker drikker vin sammen på video.

– De strenge tiltakene har dyttet mange over en grense de aldri før ville beveget seg i nærheten av, sier Waterhouse.

Han peker på at krisen først og fremst gjør det vanskeligere for plattformene som forsøker å utfordre Facebook og Google. Videre fører koronatiltakene til økt bruk av digitale tjenester. Det kan bidra til å gjøre Facebook, som også eier Whatsapp og Instagram, enda mer attraktiv.

– Hvis folk opplever at det gir en tilleggsverdi i hverdagen, så vil det fortsette. Men det er vanskelig å si om det vil komme i tillegg til det folk vanligvis gjør, eller om det vil fortsette å være en erstatning for noe annet.