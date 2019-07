Kraftige reaksjoner på Trumps tvitring om kongressrepresentanter

Trump spilte ut rasekortet da han søndag ba fire kvinnelige kongressrepresentanter dra tilbake til «de ødelagte og kriminalitetsinfiserte» landene de kommer fra, uten å ense at alle fire er amerikanske statsborgere, og at tre av dem er født i USA.

Som vanlig var det kun taushet fra republikanernes side, men tvitringen fikk demokratene til å sette til side sine interne konflikter og samle seg til en enstemmig fordømmelse av presidenten.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sa at Trump ønsker å «gjøre USA hvitt igjen», mens Kamala Harris, en av demokratenes presidentkandidater, tvitret «La oss kalle presidentens rasistiske angrep det er: Uamerikansk».

Fire amerikanske kvinner

Trump nevnte ikke navn i sin morgentvitring, men refererte trolig til Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley. Av disse er kun Omar født utenfor USA, nærmere bestemt i Somalia. Tlaib er andregenerasjons innvandrer, født i USA, mens Pressley er svart og Ocasio-Cortez' foreldre er fra Puerto Rico, som i 120 år har vært regnet som en del av USA, der alle har amerikansk statsborgerskap.

Den siste tiden har disse representantene vært i konflikt med Pelosi om veien videre for partiet. Pelosi ønsker å begrense innflytelsen til det unge stjerneskuddet Ocasio-Cortez, som selv har svart med å anklage Pelosi for å marginalisere fargede kvinners innflytelse.

Fredag gikk Trump ut og forsvarte Pelosi da han sa at hun ikke er noen rasist. Men Pelosi var rask til å ta til motmæle og forsvare Ocasio-Cortez og de tre andre da hun søndag svarte på Trumps tvitring.

Samlet parti

Andre moderate demokrater reagerte også på uttalelsene som de kalte rasistiske og hårreisende splittende.

– Dette er rasistisk. Disse kongresskvinnene er akkurat like amerikanske som deg, og de står for våre verdier bedre enn du noensinne vil gjøre, sa presidentkandidaten Beto O'Rourke.

Ocasio-Cortez selv sa at Trump «ikke er i stand til å forestille seg et USA som omfatter oss», og gjorde det klart at «det landet jeg kommer fra, og som vi alle sverger troskap til, er USA».

Tirade

I sin tvitring søndag morgen sa Trump at «det er interessant å se «progressive» demokratiske kongresskvinner, som opprinnelig kommer fra land hvis myndigheter er en komplett katastrofe, de verste, mest korrupte og inkompetente i hele verden, nå komme og høylytt fortelle folket i USA, det største og mektigste landet i verden, hvordan vi skal styre landet».

«Hvorfor drar de ikke tilbake og fikser de fullstendig ødelagte og kriminalitetsinfiserte stedene de kommer fra. Og så kan de komme tilbake og fortelle hvordan de gjør det», tvitret han og avsluttet med at Pelosi sikkert gladelig hjelper til med gratis reiser.

Senere søndag var en ubøyelig president på Twitter igjen da han kalte det skammelig at andre demokrater forsvarer de fire han først angrep.

Anklager om rasisme

Trump er lenge blitt anklaget for å komme med rasistiske uttalelser. Da han startet valgkampen sin i 2015, kalte han mexicanere voldtektsmenn og kriminelle, og i 2017 mente han at det var «gode folk på begge sider» av sammenstøtet i Charlottesville der en nynazist kjørte ned en rekke motdemonstranter og drepte en av dem.

Han har stadig kalt innvandringen til USA et angrep på landet, i 2017 spurte han hvorfor USA har tatt imot så mange innvandrere fra «shithole»-land i Afrika., og han startet sin politiske karriere med falske anklager om at Barack Obama ikke var født i USA.