Trump utnevner Dan Coats' fungerende etterfølger som e-sjef

I utgangspunktet hadde president Trump nominert sin nære støttespiller i Kongressen, John Ratcliffe, til å ta over etter Dan Coats som etterretningssjef i USA. Det ble imidlertid raskt stilt spørsmål om Ratcliffes erfaring og egnethet. Etter at Ratcliffe trakk seg sist fredag, melder Trump nå at Joseph Maguire stepper inn som fungerende e-sjef i stedet etter Coats.

I en tweet torsdag sier Trump at Maguire har hatt en lang og utmerket karriere i militæret, der han gikk av i 2010. Maguire går inn i jobben som fungerende etterretningssjef 15. august, samme dag som nåværende nasjonale e-sjef Dan Coats går av.

Tidligere torsdag ble det for øvrig kjent at Sue Gordon, nåværende visesjef for nasjonal etterretning, også vil gå av - samme dag som Coats. Gordon, med tre tiårs erfaring på feltet, skal hun ha vært en av Trumps kandidater til å ta over sjefsjobben, men det blir uaktuelt nå som hun går sammen med Coats.

Den nasjonale etterretningssjefens kontor fører tilsyn med 17 amerikanske etterretningsbyråer. Det har vært godt kjent at Coats har vært på kollisjonskurs med president Trump i flere saker, deriblant Russland og presidentens kritikk av etterretningsvesenet.