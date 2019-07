Skal fly fra Frankrike til England på 20 minutter

Oppfinneren Franky Zapata skal torsdag forsøke å fly over den engelske kanal på et jetdrevet flybrett, skriver The Guardian.

Ifølge avisen forventer Zapata at turen kan gjennomføres på tyve minutter.

Krysningsforsøket skal gjennomføres i forbindelse med at det da er 110 år siden Louie Blériot fløy over kanalen for første gang med fly.

Bastille-dagen

Zapata skapte tidligere denne uken internasjonale overskrifter da han fløy over Paris på Bastille-dagen den 14. juli. Han var da utstyrt med en rifle mens han svevet rundt over Paris’ hovedgate Champs-Élysées.

Til tross for riflen og kallenavnet «den flyvende soldat» er Zapata ikke soldat, men entreprenør og vannski-mester.

På den franske nasjonaldagen gjorde han uansett stort inntrykk. Blant annet skal både den franske presidenten Emmanuel Macron og den tyske statsministeren Angela Merkel gitt uttrykk for at de var svært imponerte.

PASCAL ROSSIGNOL / REUTERS / NTB scanpix

190 kilometer i timen

Brettet, som er blitt utviklet i samarbeid med det franske militæret, har en toppfart på 190 km/t. Under forsøket på torsdag vil det nå en fart på rundt 140 km/t. Det kan fly sammenhengende i rundt ti minutter.

For å komme seg over kanalen må Zapata stoppe og fylle drivstoff underveis. Han hadde håpet på å kunne stoppe to ganger, men franske myndigheter vil av sikkerhetshensyn ikke plassere et skip der Zapata vil ha det. Dermed får han kun fylt drivstoff én gang.

Til The Guardian har han uttalt at han kun brukte tre prosent av brettets kapasitet på Bastille-dagen, mens han nå vil måtte bruke 99 prosent.

– Det vil ikke bli lett i det hele tatt og jeg tipper jeg har 30 prosent sjans for å lykkes, sier han til avisen.

MICHEL EULER / AP / NTB scanpix

Fikk 12,5 millioner

Oppfinneren fikk et stipend på rundt 12,5 millioner kroner fra det franske forsvarsdepartementet til å utvikle brettet.

Frankrikes forsvarsminister Florence Parly skal ha sagt til The Guardian at flybrettet «kan bli testet til ulike formål, for eksempel som en flyvende logistisk plattform eller faktisk, som en angrepsplattform.»

Til sorg for noen og glede for andre vil flybrettene ikke bli tilgjengelige for allmennheten med det første. Hovedgrunnen er at det ikke ville vært trygt.

Brettets motorer etterlater seg eksos som er nesten like varm som lava, og ville vært livsfarlige om mange skulle brukt dem, skriver The New York Times.