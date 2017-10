«Nå. Eller aldri!»

Sebastian Kurz’ ultimatum er slått opp på plakater i hver krik og krok av Østerrike.

Ifølge 31-åringen står velgerne overfor to alternativer: Det samme gamle systemet eller forandring og ny vitalitet.

Mange ser ut til å la seg overbevise. Da han tok over ledelsen i det konservative Folkepartiet (ÖVP) i mai, spratt oppslutningen på målingene fra 20 til 33 prosent nærmest over natten. Der har den holdt seg siden.

– Kurz ble statssekretær da han var 24 år og har vært utenriksminister siden har var 27. Alle har ventet på at han skal gjøre en stor feil, men det har aldri skjedd, sier vinbonde Stefan Landauer (35) til Aftenposten.

Gården han driver, har vært i familiens eie siden 1650, og Landauer har fått jobben med å føre arven videre. Nå ønsker han seg kutt i byråkrati og papirarbeid slik at hverdagen kan bli enklere for bedriftseiere som han selv.

Landauer sier han håper at Sebastian Kurz tar over som kansler i Østerrike etter valget på søndag og danner en ny og mer handlekraftig regjering, selv om det innebærer samarbeid med ytre høyre.

– Det er på tide med noe nytt. Det vil være en lettelse å få noe annet enn nok en koalisjon mellom sosialdemokratene og de konservative, sier han.

De siste elleve årene har landet nemlig vært styrt av en storkoalisjon ledet av sosialdemokratene med ÖVP som støtteparti.

– De har kranglet om smått og stort, og mange viktige reformer har stoppet opp, sier vinbonden.

Rappet saker fra ytre høyre

Landauer møtte Kurz for en måned siden og sier han ble imponert. Han tror suksessen blant annet ligger i at Kurz har tatt symbolsaker fra ytre høyre og gjort dem til en sentral del av sin egen politikk.

Professor Anton Pelinka ved Central European University i Budapest, peker på det samme.

– Kurz har stjålet de viktigste sakene fra ytre høyre, men selger dem på en måte som er mye mer sosialt akseptabel. Han er mild og sivilisert og fremstår som den ideelle svigersønnen for enhver middelklassefamilie, sier Pelinka.

Østerrike er blant landene i Europa som har fått flest asylsøkere i forhold til innbyggertallet siden 2015. Kurz var en helt sentral pådriver for å få stengt migrantruten over Vest-Balkan under migrantkrisen og har uttalt at han vil transportere alle migranter som blir plukket opp i Middelhavet, til mottakssentre i Egypt eller Tunisia. Han vil også kutte i velferdsytelser til innvandrere og stenge islamske barnehager.

I tillegg til strengere innvandringspolitikk, har Kurz flyttet partiet til høyre ved å innta en noe mindre EU-vennlig linje og ved å distansere seg fra Angela Merkel, mener Pelinka.

Insider ble outsider

Det mest oppsiktsvekkende er likevel hvordan Kurz har klart å bli et symbol på nyskaping og forandring, ifølge professoren.

Partiet hans ÖVP har sittet sammenhengende i forskjellige regjeringskoalisjoner helt siden 1987. Selv har Kurz aldri hatt en vanlig jobb, men vært yrkespolitiker siden tidlig i 20-årene.

– Østerriksk politikk har lenge vært klar for en profet, men at han skulle komme fra et så etablert parti, er det få som hadde sett for seg, sier Pelinka.

Han omtaler det Kurz har gjort som «et stort stykke PR-kunst». Han har endret partiets tradisjonelle farge – sort – til turkis. Partinavnet er blitt omdøpt til «Sebastian Kurz-listen – det nye Folkepartiet».

Euforisk stemning

– Tidligere er vi blitt oppfattet som et veldig tradisjonelt parti, men Kurz er en helt annet type enn tidligere partiledere. Stemningen i partiet er euforisk, sier Dominik Reiter (22).

Han er en av lederne i ÖVPs ungdomsorganisasjon i Burgenland og mener deler av Kurz’ popularitet skyldes at han kaller en spade for en spade. Ja, eller et gjerde for et gjerde.

– Under migrantstrømmen i 2015 hadde vi en debatt om grensekontroll i Brennerpasset. Det var snakk om å bygge et gjerde, men politikerne ville ikke bruke dette ordet. De snakket om ting som barrièrer og barrière med dører. Det var absurd, sier Reiter.

Alle er imidlertid ikke like imponert. Noen av kritikerne mener at nyskapingen først og fremst er kosmetisk og at Kurz fort vil komme ned på jorden igjen når han sitter med makten.

Andre beskylder ham for å føre en politikk som er splittende og for å ha blitt til ytre høyre selv i kampen om velgerne deres.

Ytre høyre på vei mot regjering

Selv om ÖVP er på vei mot valgseier, ligger de ikke an til å kunne regjere alene. De to mulige koalisjonspartnere ser ut til å være sosialdemokratene eller Frihetspartiet (FPÖ) på ytre høyre.

Pelinka er blant dem som tror det mest sannsynlige er en koalisjon med ÖVP og FPÖ. Samlet ligger disse to partiene an til å få rundt 59 prosent av stemmene, ifølge snittet av de siste målingene.

– FPÖ er så sultne på makt, at de er villige til å strekke seg langt i forhandlinger, sier han.

Disse partiene har sittet i koalisjon sammen før, fra 2000 til 2006. Den gangen ble det møtt med internasjonal fordømmelse og sanksjoner fra EU, men i dag er det politiske klimaet i Europa et helt annet.

– Det vil nok komme kritikk, men den vil være langt mindre unison og mer dempet, sier Pelinka.

Bort fra Brussel

Han tror en koalisjon av de konservative og ytre høyre vil gjøre at Østerrike vender seg bort fra Brussel, Paris og Berlin og mer mot landene i Sentral og Øst-Europa. Samtidig understreker han at Frihetspartiet er mindre EU-skeptisk enn ytre høyre-partier i andre land.

– De vil jobbe for å unngå et tettere samarbeid i EU, men tar ikke til orde for å meldte seg ut av unionen eller kvitte seg med euroen. De så hvordan Marine Le Pens ønsker om å forlate euroen skremte velgere i Frankrike, sier Pelinka.

I Burgenland mener vinbonde Landauer at Frihetspartiet har vært relativt moderate i valgkampen.

– De virker innstilte på å komme til makten. Det jeg er mest bekymret for er hvorvidt de har flinke nok folk til å fylle alle ministerpostene, sier han.

