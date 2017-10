Flere amerikanske medier, blant annet NBC News og CNN, hevdet at USAs utenriksminister Rex Tillerson ble så frustrert over Donald Trump at han i sommer omtalte ham som «åndssvak» («a moron»).

I et ferskt intervju med Forbes svarer presidenten på de påståtte uttalelsene til Tillerson.

– Jeg tror det er falske nyheter, men hvis han gjorde det, tror jeg vi får sammenligne IQ-testene våre, sier Trump og legger til:

– Jeg kan fortelle deg hvem som kommer til å vinne.

Nektet å kommentere «smålig vrøvl»

Utenriksminister Rex Tillerson hasteinnkalte til en pressekonferanse etter at NBC News og CNN hadde publisert nyheten i forrige uke. Tillerson avviste at han noen gang vurderte å trekke seg.

Utenriksministeren avviste derimot ikke at han hadde kalt Trump «åndssvak».

Da han ble spurt om det stemte svarte Tillerson at han ikke ville kommentere «slikt smålig vrøvl».

Andrew Harnik / TT / NTB scanpix

– Undergraver ingen

Da Tillerson tilsynelatende hadde gjenåpnet dialogen med Nord-Korea, etter en periode med aggressiv stemning mellom USA og Nord-Korea, mente Trump at utenriksministeren kastet bort tiden.

– Undergraver ikke dette autoriteten til USAs toppdiplomat? spør Forbes-journalisten.

– Jeg undergraver ingen. Jeg tror jeg styrker autoriteten, svarer Trump. Uten å gjøre det klart hvem sin autoritet han styrker.

Tillerson har forsøkt å åpne dialogen med Nord-Korea for å få til en diplomatisk løsning på konflikten mellom USA og regimet i Nord-Korea.