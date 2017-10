Generalen snakket om sin døde sønn. Så kom han plutselig med falske anklager mot en kongresskvinne.

Et dødelig IS-angrep mot amerikanske soldater i Niger har ført til nok en politisk brudulje i Washington denne uken. Konflikten begynte med en kommentar fra president Donald Trump mandag, og har eskalert hele uken.

Fire soldater ble drept i Niger-angrepet, og detaljene rundt operasjonen er fortsatt uklare. Selve hendelsen har imidlertid blitt overskygget av en krangel mellom Trump, en kongresskvinne fra Florida og familien til en av de døde soldatene.

Presidentens stabssjef, John Kelly, er i hardt vær etter at han forsøkte å forsvare Trump. Kelly gikk til skarpt angrep på kongresskvinnen, Frederica Wilson, men beskyldes nå for å ha kommet med feilaktige opplysninger.

Suksess første gang, men så ...

Det er bare en drøy uke siden stabssjef Kelly dukket opp i briefingrommet i Det hvite hus for første gang, for å forsikre pressen om at han ikke ville slutte.

– Hvis ikke noe endrer seg, så slutter jeg ikke. Og jeg får ikke sparken, sa Kelly, etter at det hadde gått rykter i amerikanske medier om at han var på vei ut.

Kellys opptreden var svært uvanlig, men også så vellykket at han fikk ros fra både republikanere og demokrater.

Bare en uke senere, på torsdag, kom han altså tilbake for en reprise. Denne gangen hadde Trump havnet i trøbbel for en kommentar om at han var den eneste presidenten som ringte familiene til drepte soldater. Saken hadde utviklet seg til en konflikt med en slik familie i Florida, som mente presidenten hadde sagt upassende ting på telefonen etter at deres sønn ble drept.

Kelly har selv mistet en sønn i militærtjeneste i Afghanistan, og han snakket åpent om hvordan det var å få det vanskelige budskapet. Men så endret den pensjonerte generalen tone og kom med skarpe angrep mot kongresskvinnen, som er en venn av familien til den falne soldaten.

Frederica Wilson sa tidligere i uken at familien hadde vært opprørt over ting Donald Trump hadde sagt til familien på telefonen, og at hun selv hadde hørt samtalen fordi de alle satt i samme bil og lyttet via høyttaler.

Soldaten, La David Johnson, skal gravlegges lørdag.

«Upassende» å angripe general

På pressebriefingen hevdet Kelly å ha vært til stede på en seremoni i Florida i 2015, da Wilson skulle åpne et nytt FBI-bygg i Miami. Kelly sa Wilson hadde skrytt av seg selv og at hun hadde skaffet penger til bygget.

Kort tid etter publiserte imidlertid avisen Sun Sentinel en video av seremonien. Den viser at Kellys påstander ikke stemte. Kellys påstander er faktasjekket av flere, deriblant Politifact, som har rangert det som løgn.

Hverken Kelly eller Det hvite hus har imidlertid trukket tilbake påstandene. Wilson har på sin side hevdet at angrepet på henne har rasistiske overtoner.

– Det hvite hus er fullt av hvite nasjonalister, sa Wilson, som er svart, i et intervju med The New York Times fredag.

– Jeg synes synd på [Kelly] for at han føler han må lyve på denne måten. Jeg skjønner ikke hvorfor han gjør det. Det er så lett å spore opp hva som faktisk ble sagt.

Det var Donald Trump selv som først trakk Kelly inn i konflikten, da han tidligere i uken sa at president Barack Obama ikke ringte generalen da sønnen døde.

Da mediene konfronterte Trumps pressetalskvinne, Sarah Huckabee Sanders, med Kellys usanne utsagn fredag, sa Sanders at det var «upassende» å angripe en firestjerners general.

Fikk ryddejobben i Det hvite hus

John Kelly ble brakt inn i Det hvite hus for å skape ro og orden etter at den forrige stabssjefen, Reince Priebus, måtte gå av. Mange kommentatorer uttrykte håp om at Kelly ville skape stabilitet i en administrasjon som har mistet en nasjonal sikkerhetsrådgiver (Michael Flynn), en sjefstrateg (Steve Bannon), to kommunikasjonssjefer (Anthony Scaramucci og Mike Dubke), en stabssjef (Reince Priebus) og en pressetalsmann (Sean Spicer) i løpet av et drøyt halvår.

Kelly innførte et strengere regime rundt presidenten og begrenset tilgangen til Det ovale kontor. Mange har kalt ham «den voksne» i Det hvite hus. Nå er han for første gang siden han tiltrådte i en alvorlig tillitskonflikt.