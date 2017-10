– En militærstyrke blir bygget for å slåss, sa Xi Jinping til de 2300 partitoppene som samlet seg til partikongress i Beijing før helgen.

Utspillet er et klart brudd med fortiden for Kinas sterke mann. Det viser også at Xi er klar for å løfte Kina opp til et nytt nivå på den internasjonale arena – og at han vil ha et toppmoderne forsvar i ryggen når han gjør det.

– Det er på tide for oss å tre inn i rampelyset på den globale arenaen og bidra i større grad til menneskeheten, sa Xi.

Kontrasten var stor til en av hans mektigste forgjengere, Deng Xiaoping, som var kjent for slagordet «ta din tid, skjul din styrke.»

Xi sier nå at Kina er klar for å vise verden hvor sterkt landet er blitt etter at Deng døde i 1997.

– Talen hans indikerer at han i tiden fremover kommer til å fokusere på å styrke partiets grep om samfunnet, blant annet ved å bygge opp militærvesenet. Fremover kommer vi til å se et enda mer kontrollert politisk miljø i Kina samtidig som landet blir stadig mer dominerende på den internasjonale arenaen, sier Lynette Ong, Kina-ekspert og professor i statsvitenskap ved Toronto-universitetet, til Aftenposten.

En analyse av talen forteller noe om Xis «nye æra», som han kaller det:

Mens ordet «militær» ble nevnt 49 ganger i forgjengeren Hu Jintaos tale for fem år siden, ytret Xi dette ordet 86 ganger i årets tale – en ny rekord i partisammenheng. Ordet «disiplin» dukket også opp langt flere ganger enn i noen taler siden 1982, ifølge en analyse fra China Economics.

– Ligger langt etter USA

Ingen land har flere soldater enn Kina. Folkets frigjøringshær består av 2,3 millioner mennesker. Men det kinesiske forsvaret har aldri vært spesielt synlig – spesielt ikke for omverdenen.

Det har heller ikke vært spesielt moderne. Xi Jinping fortalte partikongressen at dette er noe han skal gjøre noe med.

Innen 2035 skal forsvaret være fullstendig modernisert, og innen 2050 skal det være en av verdens fremste militærstyrker, fortalte han partifellene i Beijing.

– Etter flere tiår med fred etter den kalde krigens slutt, står Kina nå overfor en rekke sikkerhetsutfordringer. Xi forutser at det kan bryte ut en krig når som helst. Men han vet at det kinesiske forsvaret ligger langt etter land som USA, sier forsvarseksperten Zhou Chenming i Beijing til Hongkong-avisen South China Morning Post.

Byttet ut 90 prosent av militærdelegatene

De siste årene har Xi beordret en omstrukturering av forsvaret, blant annet ved å redusere hærens rolle sammenlignet med flyvåpenet og marinen.

Og nå skal moderniseringen inn i et nytt gir.

– Kina kommer ikke til å spare på noe for å utvikle nye våpentyper som har bedre muligheter til å nå sine mål med stor nøyaktighet. Xis fokus på militærvesenets kampevne har som mål å avskrekke interne separatister og andre krefter som ønsker å splitte landet, samtidig som det fungerer som en advarsel mot potensielle fiender utenfor landet, sier forsvarsanalytikeren Xu Guangyu til det kinesiske partiorganet Global Times.

Det nye forsvaret vil bli formet fullstendig etter Xis ønsker. Etter at han overtok som partileder for fem år siden, har han nemlig byttet ut betydelige deler av forsvarsledelsen.

90 prosent av de militære delegatene på årets partikongress var ikke med på den forrige i 2012.

Like før partikongressen sparket Xi også to av landets to mektigste generaler, de foreløpig siste i en lang rekke forsvarstopper som er blitt fjernet fra stillingene sine og i flere tilfeller tiltalt for korrupsjon.

– Soldatene mangler stridserfaring

Moderniseringen av forsvaret – og fokuset på viljen til å gå i kamp – blir naturlig nok lagt merke til utenfor Kinas grenser.

– Dette er ikke noe India kan ignorere. Disse endringene vil påvirke det allerede ubalanserte militære forholdet mellom India og Kina, sier Harsh V. Pant, en kommentator i den indiske storavisen Hindustan Times.

Kinas naboland i sør har de siste årene sett med stadig større uro på hvordan Xi Jinpings marinevesen har tatt kontroll over nær sagt hele Sør-Kinahavet – og bygget en rekke marinebaser.

I sin årlige rapport om Kina gjør det amerikanske forsvarsdepartementet det også klart at de ser med økende uro på den kinesiske opprustningen.

– En utfordring for Xi er at soldatene hans ikke har stridserfaring, noe som står i motsetning til land som Russland og USA, sier forskeren Stein Tønnesson, som blant annet har spesialisert seg på konflikten i Sør-Kinahavet.

Tror Kina kan slå til mot Nord-Korea

Men hvor skal Kinas soldater få sin stridserfaring? Tønnesson tror ikke det blir en betydelig oppblussing av de evige grensestridene med India. Han tror heller ikke at kineserne vil engasjere seg i betydelig militær grad for å sikre investeringene sine i Afrika.

I stedet lanserer han en oppsiktsvekkende teori.

– Det eneste landet der Kina kan gå i strid militært uten å vekke negative reaksjoner fra resten av verden, er Nord-Korea. Nå som det er stor spenning mellom resten av verden og Nord-Korea, kan Kina se seg nødt til å gjennomføre en intervensjon for å sikre atomvåpnene og for å forhindre at amerikanske soldater tar seg inn, sier Tønnesson.

På den måten, resonnerer han, vil Kina kunne fremtvinge en gjenforening mellom Nord- og Sør-Korea, noe som vil frata amerikanerne grunnlaget for å ha soldater i Sør-Korea.