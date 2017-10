Én drept og flere skadet i ny skyting i København

Et stort politioppbud er på plass ved Tagensvej i bydelen, og flere ambulanser er kjørt fra stedet med blålys og politieskorte.

Ved 21.05-tiden bekreftet politiet på Twitter at én person er død og to andre skadet etter skyting.

Øyenvitner opplyser til nyhetsbyrået Ritzau at minst en person er skutt ved Mjølnerparken på Nørrebro.

- Der blev avfyrt omkring 20 skudd. Mindst to personer ble truffet, for det lå to personer og fkik hjertemassasje foran hostellet, sier et tydelig sjokkert vitne til Ekstra Bladet.

Senere bekreftet politiet at både den drepte og de to skadede skal ha en relasjon til det kriminelle bandemiljøet i den danske hovedstaden.

Thomas Sjørup / Scanpix Denmark

Dansk TV2s reporter på åstedet forteller at det er skuddhull i inngangspartiet til A & O Hostel.

Tilholdssted for gjeng

Mjølnerparken har vært åsted for flere skyteepisoder siden i sommer. I slutten av september ble en sivil politibil beskutt. Det skjedde da den forfulgte en scooter med to unge menn. Politifolkene ble ikke skadet, men bilen ble truffet fem ganger.

Tre menn ble pågrepet etter kort tid, men retten mente bevisene mot dem ikke holdt, og de ble siden satt fri.

Parken er tilholdssted for gjengen Brothas, som er i strid med Loyal To Familia (LTF), et annet gjengmiljø i området.

Vill skyting

Intensiteten i volden varierer og toppet seg i sommer. I løpet av 70 døgn fra 12. juni til 22. august registrerte politiet 28 gjengrelaterte skyteepisoder i København.

Bandemedlemmene kjører to på én moped og skyter mot personer de antar er motstandere fra andre gjenger. Ifølge politiet er det flaks at ingen er drept.

Politiet så i sommer ingen annen utvei enn å gå ut med en advarsel: Legg igjen hettegenseren hjemme, så reduserer du risikoen for at bandene forveksler deg med fienden.

Mange er skadet, også uskyldige personer. 20. september ble to personer truffet. En mann og en kvinne. Politiet melder at ingen av dem har noe med gjengene å gjøre.

Begge to befant seg i nærheten av Den røde plads. Det er området hvor noen av LTFs motstandere, kalt Brothas, holder til.