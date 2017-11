Det er avisen The Times i London som melder at roman- og filmsuksessen nå kan bli det neste store på små skjermer. Da Ringenes herre-trilogien ble til tre filmer på begynnelsen av 2000-tallet, var suksessen enorm. Peter Jacksons versjon av historien om maktens ringer, Frodo, Sam, Gollum, trollmannen Gandalv og den onde Sauron spilte inn eventyrlige 23 milliarder kroner på verdens kinoer.

Måtte dekke baksmell

Selskapet Warner Bros håvet inn. Forfatteren selv, J.R.R. Tolkien hadde solgt filmrettighetene for 100.000 pund i 1969 for å dekke et skattekrav. Dermed så det ut som om familien hans i mindre grad skulle tjene på suksessen. De har imidlertid ligget i juridisk skyttergravskrig med Warner i årevis i en krangel om inntektene for tilleggseffekter som figurer, T-skjorter, dataspill, apper og lignende. Deler av dette er det inngått forlik om, men noen krangler pågår fortsatt.

AP

Ny omdreining

Nå har saken fått en ny omdreining. Tolkiens etterkommere har gått sammen med Warner for å selge rettighetene til en ny TV-serie. Netflix og Amazon skal være de aktuelle kjøperne. Ifølge The Times er Amazon-sjef Jeff Bezos selv involvert i forhandlingene fordi han er en entusiastisk fantasy-tilhenger. Han skal ha instruert sine medarbeidere om å finne den neste Game of Thrones-suksessen.

Prisen Tolkien-familien krever fra selskapene skal ligge på rundt 200–250 millioner dollar – tilsvarende 1,5–2 milliarder kroner.

Skifte fra sønnen?

Tolkien har to gjenlevende barn, Priscilla er 88 og Christopher er 92. Ifølge The Times signaliserer viljen til å godta enda en kommersiell versjon av historien et skifte fra Christopher Tolkien, som bestyrer boet etter faren. Han gir sjelden intervjuer, men snakket med franske Le Monde i 2012.

– Kløften mellom skjønnheten og alvoret i verket og hav det er blitt, overvelder meg. Kommersialiseringen har redusert det estetiske og filosofiske uttrykket av verket til intet, sa han da.

Han og etterkommerne har opprettet en veldedig stiftelse som mottar inntektene fra farens historier.