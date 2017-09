Muellers team etterforsker sparkingen av Comey

Det er ikke helt klart når samtalen fant sted eller hvor lenge den varte, men den viser at Mueller er i gang med etterforskningen av Trumps plutselige sparking av Comey.

Rosenstein er relevant fordi han skrev et notat i mai som Det hvite hus holdt fram som en begrunnelse for å sparke FBI-sjefen.

Mueller er interessert i om sparkingen av Comey innebar at Trump forsøkte å legge hindringer i veien for etterforskningen av republikanernes forbindelser til Russland under valgkampen. Det ville i så fall være en alvorlig sak.

Selv om den formelle begrunnelsen for å sparke Comey var hans befatning med epostskandalen rundt Hillary Clinton, sa Trump etterpå at det var på grunn av Russlands-etterforskningen.

Rosenstein er i dag øverste ansvarlig for justisdepartementets etterforskning av Russlands-forbindelsene etter at justisminister Jeff Sessions erklærte seg inhabil på grunn av sine egne møter med russiske tjenestemenn.