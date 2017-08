Frykt og forvirring i USA etter presidentens atomtrusler

USA våknet fredag morgen til en twittermelding fra president Donald Trump om at landets militærarsenal var «ladd og klart» til krig, dersom Nord-Korea skulle handle «uklokt».

Siden det ble kjent mandag at Nord-Korea nå trolig har atomraketter som kan treffe amerikansk jord, har situasjonen eskalert dag for dag. For hvert utspill fra nordkoreanerne har president Donald Trump svart med å høyne innsatsen i svært tøffe ordelag.

Kim Jong-un har «fornærmet USA», sa Trump på en pressekonferanse torsdag, og la til:

– La oss se hva han gjør med Guam. Hvis han gjør noe der vil det som skjer med Nord-Korea etterpå være unikt i verdenshistorien.

– Er det en utfordring til Kim Jong-un? spurte en journalist.

– Nei, det er ikke utfordring. Det er fakta, sa Trump.

President Trump bærer på et lite plastkort. Det er alt han trenger for å starte atomkrig.

Vincent Thian, AP / NTB scanpix

Hva betyr Trumps ord?

Er dette bare snakk, eller er vi på randen av atomkrig?

Det har vært det store spørsmålet her i USA denne uken. Journalister, sikkerhetseksperter og kongressmedlemmer har i dagevis forsøkt å tolke Trumps trusler og twittermeldinger. Samtidig har Det hvite hus og forskjellige regjeringsmedlemmer kommet med motstridende uttalelser.

Noen av presidentens medarbeidere har antydet til amerikanske medier at Trumps uttalelser må tas alvorlig, men ikke bokstavelig. Det følger dermed et mønster vi har sett gjennom hele hans syv måneder lange presidentskap.

Med Nord-Korea-konflikten setter imidlertid Trumps uortodokse kommunikasjonsstil hele administrasjonen på en ekstraordinær prøve. Dette er «typisk Trump», sa Nord-Koreaekspert Robert E. Kelly til The Washington Post.

– Han improviserer og sier det som faller ham inn, og så må hans nasjonale sikkerhetsteam prøve å roe alle ned etterpå. Folk ringer meg og spør om dette er begynnelsen på en atomkrig, eller om det bare er Trump som bruker store ord, sa Kelly.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2017

«Uansvarlig og farlig»

The New York Times har kalt retorikken for uansvarlig og farlig på lederplass, og Angela Merkel advarte fra Tyskland om at «verbal opprustning» ikke var en god taktikk.

Den som har gått lengst i forsøke å tone ned retorikken er utenriksminister Rex Tillerson, som blant annet sa onsdag at det ikke er grunn til å ikke sove godt om natten. Tillersons talskvinne Heather Nauert sa torsdag at USAs posisjon og politikk og strategi ikke er endret.

Utenriksministeren og FN ambassadør Nikki Haley skal møte Trump og hans nasjonale sikkerhetsrådgiver HR McMaster for å diskutere situasjonen natt til lørdag, norsk tid.

Mary Altaffer, AP / NTB scanpix

Politisk kaos

Trumps administrasjon har helt siden starten vært kaotisk, med en rekke utskiftninger og interne stridigheter. Trump selv liker å omgi seg med rådgivere som har forskjellige standpunkter.

Den siste uken har imidlertid maktkampen i Det hvite hus virket ekstra destabiliserende i en ytterst krevende situasjon. Trumps seniorstrateg Steve Bannon driver en intens og åpenbar kampanje for å presse ut McMaster, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren. Det skjer samtidig som McMaster skal koordinere arbeidet med Nord-Koreakrisen.

Trump tok McMaster i forsvar torsdag, og kalte ham «en flott fyr». Samtidig kritiserte presidenten hardt sine egne partiledere i Kongressen, spesielt Senatsleder Mitch McConnell. Presidentens stadige utfall mot egne partifeller har svekket støtten hos de folkevalgte.

Flere republikanere har sagt at de helst skulle sett at Trump jobbet for å samle partiet en vanskelig tid.

Markus Schreiber, AP / NTB scanpix

Er krigsfaren reell?

Flere eksperter påpekte fredag at det ikke er noe som tyder på at det amerikanske forsvaret øker beredskapen i regionen utover det som er normalt. Man har heller ikke sett tegn til å evakuere amerikanske borgere.

Guam har imidlertid distribuert informasjon til sine drøye 160 000 innbyggere om hva de skal gjøre i tilfelle øyen blir angrepet. Guam er amerikansk territorium.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sa denne uken at han forberedte planer for et angrep på øya. USA har to militærbaser på Guam.

– Trump sliter med troverdigheten

– President Trump har sagt så mange ting og gått så høyt ut at han sliter med troverdigheten. Jeg har en følelse at heller ikke han nærmeste tar hans retorikk om Nord-Korea helt på alvor, sier Svein Melby, forsker på amerikansk sikkerhetspolitikk.

Som så mye annet er også president Trumps håndtering av konflikten med Nord-Korea og hans skarpe utfall alt annet enn tradisjonell, mener forskeren ved Institutt for forsvarsstudier.

– Det vanlige er at alle andre muligheter forsøkes først. Den siste som uttaler seg er presidenten, slik det skjedde i 1991 før Irak-krigen,da president Bush holdt en tale da alt til slutt kjørte seg fast.

– Når det gjelder Nord-Korea har man begynt i den andre enden, presidenten buser ut først, mens hans forsvarsminister og andre nære medarbeidere hele tiden presiserer at krig er den siste opsjon, sier Svein Melby.

– Krig en forferdelig tragedie

Bjørn Sigurdsøn, NTB SCANPIX

Han viser til at USAs forsvarsminister James N. Mattis torsdag sa at en krig på den koreanske halvøy ville bli en forferdelig tragedie med kanskje hundretusener av drepte.

– Beklageligvis har verden begynt å venne seg til at den amerikanske presidenten snakker høyt og i voldsomme bokstaver, og at mye må tas med en klype salt. Men man kan aldri være sikker når to statsledere kampes i den type retorikk som vi ser nå. Dette kan skape nervøsitet i området og en situasjon som kan komme ut av kontroll, på grunn av misfortåelser eller fordi situasjonen er så opphetet at det kan skje ting, sier Melby.

Forskeren sier at Trumps uttalelser kanskje kommer for å fortelle Kina at USAs tålmodighet nå er slutt, og at Kina må gjøre mer for å stoppe Nord-Korea og Kim Jong-un i deres utvikling og testing av atomvåpen.

– Men hvis man skal formidle noe slikt til Kina, må man gjøre det i diplomatiske kanaler. Å bruke offentlige uttalelser som Trump gjør her, er neppe med på å overbevise kineserne, sier Melby.

– USA knusende overlegen

Forsvarets Høgskole

– Militært sett er USA knusende overlegen Nord-Korea, og har våpen som er testet ut i mange tiår. Nord-Korea har ikke testet ut eller demonstrert noen av de rakettene som teknisk sett kan nå Guam, sier oberstløytnant Palle Ydstebø ved Forsvarets Høgskole.

Han sier at hverken USA eller Nord-Korea ønsker noen militær konflikt, og at det er en retorisk eskalering som skjer. Fra Nord-Korea fordi Kim Jong-un vil posisjonere seg i eget land og i forhold til kommende forhandlinger, fra USAs side fordi landet har fått en president som er usedvanlig frittalende og gjerne bruker sterke uttrykk.

– Jeg tviler sterkt på at det blir noen væpnet konflikt. Alle har mekanismer for å hindre det i å eskalere slik at det blir skutt med skarpt. Og jeg tror Kina er gansk aktive på bakrommet for å roe situasjonen ned, sier oberstløytnant Ydstebø.