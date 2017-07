66 prosent av nordmenn oppgir å ha et «svært ufordelaktig» inntrykk av USAs president Donald Trump i en ny undersøkelse fra meningsmålingsselskapet YouGov tatt opp i slutten av juni.

Han er dermed langt dårligere likt enn ledere som Angela Merkel, Emmanuel Macron og Theresa May. Selv Russlands autoritære president Vladimir Putin gjør det bedre enn Trump. 51 prosent oppgir å ha et «svært ufordelaktig» bilde av ham.

Samlet sett sier litt over 4 av 5 nordmenn at de har et ufordelaktig bilde av USAs president, lederen for landet som er Norges viktigste militære allierte.

Trump og Putins første møte ble en maraton: – Det var en tydelig positiv kjemi mellom de to. Ingen ville stoppe

Merkel på topp

Best ut i undersøkelsen kommer Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Hun har sittet ved makten i snart 12 år og ligger an til å sikre seg enda en periode ved valget i september.

Frankrikes nye president Emmanuel Macron, som har lovet store økonomiske reformer for å få ned den høye franske ledigheten, er også relativt populær blant nordmenn, men det er en stor gruppe som ennå ikke har dannet seg noen oppfatning om ham.

Nordmenn er delte i synet på britenes statsminister Theresa May, som gikk på en stor valgsmell ved nyvalget i juni. Nå må hun forhandle frem britenes Brexit med en svekket hånd.

Trump gjør det verst i Danmark

YouGov har stilt det samme spørsmålet i en rekke europeiske land, og bildet er stort sett det samme som i Norge.

Trump er den lederen flest har et «svært ufordelaktig» inntrykk av, mens Putin og Trump gjør det ganske likt når man ser på «svært ufordelaktig» og «noe ufordelaktig» samlet.

Aller hardest medfart får den amerikanske presidenten i Danmark der nær 9 av 10 sier de har et ufordelaktig bilde av presidenten.

De to lederne ser imidlertid ut til å ha funnet tonen med hverandre. De møttes for første gang på G20-møtet i Hamburg fredag.

– Det var en tydelig positiv kjemi mellom de to. De hadde så mye å snakke om, ingen av dem ville stanse, sa USAs utenriksminister Rex Tillerson etter maratonmøtet som varte i 2 timer og 15 minutter.

Evan Vucci / TT / NTB scanpix

G20 var imidlertid også preget av det flere mener er USAs tilbaketog fra sin globale lederrolle.

– Det er vanskelig å komme på et annet tidspunkt i etterkrigshistorien hvor det var så mye tvil og usikkerhet rundt det globale lederskapet, uttaler Gideon Rachman, kommentator i Financial Times.

Når USA svekkes, risikerer Norge å bli offer i et stormaktspill. Forsker mener Norge trenger nye venner.

Kraftig fall fra Obama

Tallene fra YouGov er på linje med en global undersøkelse fra Pew Research Centre fra juni.

Den viste et kraftig tall i tilliten til den amerikanske presidenten fra Obama til Trump. I de 37 landene som var med i undersøkelsen, oppga 22 prosent at de hadde tillit til at Trump vil ta gode valg i internasjonale spørsmål. Til sammenligning hadde 64 prosent tillit til Obama i de siste årene av hans presidentskap.

Aller størst var fallet i Sverige. Mens 93 prosent av svensker hadde tillit til Obama, er det kun 10 prosent som har tro på at Trump vil ta gode valg. Norge var ikke med i denne undersøkelsen.

REUTERS/Carlos Barria

Pews resultater avdekker et tydelig ideologisk skille når det gjelder inntrykket av Trump.

Personer i Europa som er vennlig innstilt til partier på ytre høyre, har også et langt mer positivt bilde av Trump. Blant velgerne som for eksempel sympatiserer med britiske UK Independence Party, har 44 prosent tillit til Trump, mot bare 13 prosent i resten av befolkningen.

Tallene understreker imidlertid også at skepsisen til Trump stikker dypt. Selv blant støttespillere til partier på ytre høyre, er det altså under halvparten som har tillit til Trump.

Kan vinden snu etter G20? Trump taklet Europa på andre forsøk, skriver Frank Rossavik.

Verden liker ikke «Amerika først»

Pews undersøkelse viser at sentrale deler av Trumps «Amerika først»-politikk har lav oppslutning i resten av verden.

I Europa er det 86 prosent som misliker ideen om en mur mot Mexico og at USA vil trekke seg fra Paris-avtalen, mens 77 prosent er imot at USA vil trekke seg ut av frihandelsavtaler.

Den ideen flest europeere har gehør for, er forslaget om å innføre strengere restriksjoner på innvandring fra hovedsakelig muslimske land. Fortsatt er det et flertall på 60 prosent som er imot, men i Ungarn og Polen er det et flertall for Trumps politikk, og i Hellas og Italia, begge land som er blitt hardt rammet av migrantstrømmen, er befolkningen splittet på midten.

Aftenposten har tidligere skrevet om en undersøkelse fra Chatham House som viser at det er et flertall som er enige i at «all ytterligere migrasjon fra hovedsakelig muslimske land bør stanses» i mange land i Europa. Den ble tatt opp før Trump lanserte sitt innreiseforbud.

