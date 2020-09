Trump nekter å garantere et fredelig maktskifte. I stedet anbefaler han å skrote valgsedlene slik at han kan bli i Det hvite hus.

– Bli kvitt valgsedlene, og det blir ikke noe maktskifte, sa den amerikanske presidenten på en pressekonferanse i natt.

Donald Trump nekter å garantere for et fredelig maktskifte dersom demokratene vinner årets presidentvalg. Evan Vucci / AP / NTB

Donald Trump har i flere måneder sagt at han ikke stoler på måten årets valg gjennomføres på.

Koronakrisen har bidratt til at langt flere enn normalt ønsker å avlegge forhåndsstemmer pr. post. Trump har i lang tid hevdet at dette åpner for valgfusk. Dette finnes det ingen beviser for, og den amerikanske valgkommisjonen har lenge benektet at systemet er sårbart for fusk.

Årets presidentvalg kan bli svært jevnt i Florida, Pennsylvania og de andre såkalte vippestatene som trolig vil avgjøre hvem som vinner. Det kan ta lang tid å telle alle valgsedlene fra folk som har sendt dem via posten.

Spørsmålet har lenge vært hva Trump gjør dersom rivalen Joe Biden skulle vinne.

I natt ble han spurt om han kunne garantere at maktskiftet ville bli fredelig.

– Vi får se hva som skjer. Valgsedlene er en katastrofe, svarte Trump.

Da reporteren gjentok spørsmålet, gikk presidenten et langt skritt videre:

Sammenligner med Hviterussland

– Vi kommer til å ønske å... bli kvitt valgsedlene, så får du en veldig... vi kommer til å ha en veldig fredelig... det blir ikke noe skifte, for å være direkte. Det blir en fortsettelse.

Uttalelsen har skapt svært kraftige reaksjoner i amerikanske sosiale medier i natt. Og ikke bare fra demokrater som frykter at presidenten skal stjele en eventuell valgseier.

«Vil du ikke ha vold? Enkelt. Bare gi Donald Trump seieren», skriver The Lincoln Project, som ledes av republikanere som er kritiske til Trump:

Også den republikanske senatoren Mitt Romney, som var partiets presidentkandidat i 2012, reagerte kraftig. Dersom maktskiftet ikke er fredelig, ender USA opp som Hviterussland, skriver han på Twitter:

Presidentens uttalelse vakte såpass stor oppsikt at lederen for den amerikanske valgkommisjonen måtte rykke ut og motsi ham.

«I tilfelle noen har misforstått: I USA kvitter vi oss ikke med valgsedlene. Vi teller dem», skriver Ellen Weintraub på Twitter:

Trump tror Høyesterett vil avgjøre valget

Opptellingen av stemmene ved årets presidentvalg kommer trolig til å bli preget av søksmål og juridiske slag. Flere av disse kampene kan ende opp i USAs høyesterett.

Derfor er den politiske kampen i kjølvannet av høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg så viktig.

Trump og republikanerne ønsker å utnevne og bekrefte en ny høyesterettsdommer før valgdagen 3. november. Dersom de får til det, vil seks av de ni dommerne være utnevnt av republikanske presidenter.

Og dette kan bli avgjørende ved årets presidentvalg. Det tror i hvert fall president Trump.

– Jeg tror dette ender opp i Høyesterett, og jeg tror det er veldig viktig at vi har ni dommere der, sa presidenten da han ble spurt om saken i natt.