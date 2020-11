Etiopiske opprørere bekrefter at de sto bak luftangrepene mot Eritreas hovedstad

Opprørsstyrkene i Etiopias Tigray-region bekrefter søndag at det var de som sto bak luftangrepet mot Eritreas hovedstad og internasjonale flyplass lørdag.

Full borgerkrig truer Etiopia og statsminister Abiy Ahmed, som i fjor vant Nobels fredspris for sin fredsavtale med Eritrea. Foto: AP / NTB scanpix

Luftangrepene rammet Eritreas hovedstad Asmara og den internasjonale flyplassen i byen. Det er ikke kjent hvor store skader rakettangrepene skapte.

Søndag bekrefter opprørsleder Debretsion Gebremichael i Tigray-regionen at det var de som sto bak angrepet. Han sier at etiopiske styrker bruker flyplassen i Eritrea, og at den dermed er et legitimt mål, og varsler samtidig flere angrep.

– Vi vil angripe alle legitime militære mål, sier Gebremichael, som leder Folkefronten for frigjøring av Tigray (TPLF), som styrer Tigray-regionen.

Abiy lover rask slutt

Det har gått en drøy uke siden regjeringen satte i gang en militær offensiv mot regionen, angivelig utløst av at opprørere angrep en lokal militærbase.

Statsminister Abiy Ahmed, som i fjor ble tildelt Nobels fredspris, har lovet en rask slutt på de borgerkrigslignende kampene. Han sier han ikke vil gi seg før den regionale regjeringen, som er dominert av Tigray-folket, er fjernet.

Det er kommet anklager om krigsforbrytelser, og FN ber Etiopia åpne opp for humanitær tilgang i Tigray-regionen. FN ber samtidig landet om å la sivile forlate konfliktområdene.

Sent fredag kveld ble konflikten utvidet til andre deler av Etiopia da TPLF-styrker avfyrte raketter mot to flyplasser.