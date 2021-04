EU-leder følte seg ensom og såret over behandling i Tyrkia

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier hun følte seg såret og ensom på grunn av behandlingen hun fikk under toppmøtet i Ankara 6. april.

Lederen for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, sa mandag til de folkevalgte at hun ikke ville finne seg i den kvinnediskriminering av den typen som skjedde under EU-ledernes toppmøte med Tyrkias president. Foto: AP / NTB

NTB-TT-AFP

Én time siden

Hendelsen er i EU-kretser kjent som «sofagate», et møte der EUs-ledelsen skulle møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, men der det var én stol for lite.

EU-president Charles Michel og verten selv, president Erdogan, tok uten nøling plass i de to stolene som var satt frem i Ankara 7. april. En tydelig misfornøyd von der Leyen tok plass i en sofa.

Overfor EU-parlamentet i Brussel mandag sa hun at hun følte seg såret og ensom, som kvinne og som europeer.

Første kvinne

– Jeg er den første kvinne til å inneha posisjonen som sjef for EU-kommisjonen, og jeg forventer å bli behandlet som sådan, sa von der Leyen. Hun la til at hendelsen understreker EUs behov for å bekjempe kjønnsdiskriminering.

Mye av oppmerksomheten rundt møtet er blitt knyttet til påstander om at Erdogan brøt de diplomatiske regler ved ikke å sørge for en stol til von der Leyen. Men mandag sa hun det ikke var noe i EUs regler som tilsa at hun skulle bli behandlet annerledes enn Michel og at det ikke var noen selvfølge at han skulle ha den stolen.

– Jeg finner ingen forklaring i EUs egne avtaler for at jeg ble behandlet slik. Så jeg kan ikke annet enn å konkludere med at det skjedde fordi jeg er kvinne, sa von der Leyen.

Satt godt

Den belgiske EU-presidenten var rask til å kapre den ene stolen, mens Erdogan plasserte seg i den andre. Michel viste ingen mine til å flytte seg.

Like etter møtet i Ankara, da bildene av en nølende von der Leyen gikk over hele verden, forsøkte noen i EU-systemet å påpeke at Michel strengt tatt er hennes overordnede i det diplomatiske hierarkiet.

Dette fremstillingen ble blankt avvist mandag. Von der Leyen gjorde det klart at hun forventet å bli behandlet på lik linje med EU-presidenten.

Og hun la til at respekt for kvinners rettigheter er en forutsetning for gjenopptagelse av en dialog med Tyrkia, men at også EU må gjøre det bedre på dette området.