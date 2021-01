Trump er blitt stilt for riksrett for andre gang. Nå rettes alle øyne mot Senatet.

NEW YORK (Aftenposten): Representantenes hus har vedtatt å stille presidenten for riksrett. En rekke republikanere stemte med demokratene.

Det republikanske partiet slår sprekker. Flere av Donald Trump egne partifeller har stemt for å stille presidenten for riksrett. Foto: Delcia Lopez / The Monitor

13. jan. 2021 22:19 Sist oppdatert nå nettopp

Donald Trump har satt en historisk rekord. Ingen annen amerikansk president er tidligere blitt stilt for riksrett to ganger.

232 representanter stemte for riksrett, mens 197 stemte imot.

Formelt er Trump blitt tiltalt for «opphissing til opprør». Det skjer etter stormingen av Kongressen i forrige uke.

Tverrpolitisk støtte

Da Trump ble stilt for riksrett første gang, i desember 2019, stemte samtlige republikanere i Representantenes hus imot vedtaket. Trump brukte det til å stemple prosessen som en partipolitisk heksejakt.

Denne gangen fikk vedtaket tverrpolitisk støtte. Ti republikanere har brutt med sitt eget parti og stemt med demokratene. I tillegg valgte fire republikanere å avstå fra å stemme.

Blant republikanerne som stemte for riksrett er Liz Cheney. Hun er den tredje høyest rangerte republikaneren i Representantenes hus.

– Det har aldri blitt gjort større svik av en amerikansk president mot sitt embete og grunnloven, uttalte Cheney tirsdag.

Fakta Riksrett i USA Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som behandler anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter. USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller annen kriminalitet, eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt. Med simpelt flertall kan Representantenes hus beslutte å tiltale en president. Demokratene har flertall i Huset. Så skal det to tredels flertall til i Senatet for å dømme presidenten. I så fall blir han avsatt. Donald Trump ble i 2020 den tredje presidenten i USAs historie som ble stilt for riksrett av Representantenes hus. Han ble imidlertid frifunnet i Senatet. I 1974 trakk president Richard Nixon seg før han ble stilt for riksrett etter Watergate-skandalen. I 1999 ble president Bill Clinton frifunnet i riksretten for mened i forbindelse med sitt forhold til Monica Lewinsky. USAs første riksrettssak fant sted i 1868 mot president Andrew Johnson. Han ble også frifunnet. (Kilde: NTB) Vis mer

– Trump må gå

– Trump må gå. Han er en klar og tydelig trussel mot nasjonen vi elsker, sa speaker Nancy Pelosi i sitt åpningsinnlegg da hoveddebatten startet kl. 1930 norsk tid.

Hun mener Senatet må sørge for å få Trump dømt etter at Huset nå har vedtatt å tiltale ham. Da kan han samtidig bli nektet å stille til valg igjen.

– Det vil sørge for at republikken blir skånet for denne mannen som er fast bestemt på å rive ned det vi holder så kjært, sa Pelosi.

Et stort sikkerhetsoppbud er nå på plass i Kongressen etter hendelsene i forrige uke. Her er soldater fra Nasjonalgarden. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Det store flertallet av republikanerne stemte imot riksrett. Uten å forsvare Trumps opptreden direkte, tok mange av medlemmene til orde for at hele prosessen var en dårlig idé og at den ville splitte landet ytterligere.

Mange pekte også på at det kun gjenstår én uke av Trumps presidentperiode.

Trenger minst 17 republikanere

Nå rettes alle øyne mot «rettssaken» i Senatet. Dersom Trump blir dømt der, kan han samtidig fratas muligheten til å stille til valg igjen for all fremtid.

For å dømme noen i Senatet kreves det to tredjedels flertall. Det innebærer at 67 av 100 senatorer må stemme for en fellelse – gitt at alle møter opp.

Etter valget i Georgia 5. januar vil demokratene ha 50 av 100 seter. Spørsmålet er om de kan få med seg 17 republikanere på laget.

Enkelte representanter har signalisert offentlig at de kan komme til å dømme Trump, men de aller fleste holder kortene tett til brystet.

McConnell blir avgjørende

Republikanernes senatsleder Mitch McConnell blir en joker. Hvis han går inn for å dømme Trump, kan han få med seg en rekke andre republikanere. Uten et ja til riksrett fra McConnell, vil Trump sannsynligvis bli frikjent igjen.

– Jeg har ennå ikke tatt en endelig beslutning, og jeg planlegger å lytte til argumentene som blir presentert i Senatet, kunngjorde McConnell i et brev til partifellene onsdag.

Dersom Trump skulle bli dømt, vil han bli dobbelt historisk. Ingen annen president er tidligere blitt felt i en riksrettssak.

Trump blir sittende en uke til

Rettssaken i Senatet vil tidligst starte 19. januar, dagen før Biden skal tas i ed i Washington, D.C.

– Det er simpelthen ingen sjanse for at en rettferdig eller seriøs rettssak kan gjennomføres før Bidens innsettelse, uttaler McConnell onsdag kveld.

Han viser til at de tre riksrettssakene som tidligere er blitt gjennomført i USA tok henholdsvis 83, 37 og 21 dager.

Trump blir derfor sittende ut presidentperioden – med mindre han selv bestemmer seg for å avtre.

