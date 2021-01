Sykehusarbeidere i Storbritannia: – Vi er på bristepunktet

Pasienter får pleie i ambulanser fordi det ikke er plass på sykehuset, sykepleiere sier opp på grunn av dødsraten. Britiske helseeksperter sier helsevesenet snart vil være overbelastet.

En sykepleier i beskyttelsesutstyr jobber med en koronasyk pasient på St George-sykehuset i London 7. januar. Foto: Victoria Jones / PA Wire

Kari Mette Hole Journalist

Sigrid Gausen Journalist

7 minutter siden

– Vi rakner i sømmene på sykehuset, og de neste fire til seks ukene tror jeg kommer til å bli enda verre.

Det forteller Dr. Joy Halliday, lederen for en avdeling for noen av de sykeste koronapasientene ved sykehuset Milton Keynes University til avisen The Guardian.