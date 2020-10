Det brenner på Afrikas høyeste fjell

Det har brutt ut brann i fjellsiden til Afrikas høyeste fjell, den 5.895 meter høye vulkanen Kilimanjaro i Tanzania.

Foto: SYDNEY LAWRENCE / /College of African Wildlife Management, Mweka/REUTERS/NTB

NTB-DPA

7 minutter siden

Brannen brøt ut sist helg, og rundt 500 brannmannskaper kjemper nå mot flammene, opplyser nasjonalparkmyndigheten i Tanzania.

– Vi vil ta i bruk helikopter og fly over fjellet for å vurdere de mest sårbare områdene, slik at vi raskt kan rykke inn i tilfelle brannen sprer seg dit, heter det i en kunngjøring.

Det er fortsatt uklart hvor stort område som brenner, og myndighetene vet ikke hva som utløste brannen. Det er ingen fastboende i nasjonalparken.