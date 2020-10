Våpenhvilen er brutt i Nagorno-Karabakh

Aserbajdsjan og Armenia beskylder hverandre for å ha brutt den humanitære våpenhvilen i Nagorno-Karabakh bare timer etter den trådte i kraft.

NTB-AFP

18. okt. 2020 07:04 Sist oppdatert nå nettopp

Pressetalskvinnen til den armenske forsvarsministeren skrev først på Twitter at Aserbajdsjan hadde brutt våpenhvilen.

Ifølge henne begynte aserbajdsjanerne å kaste artillerigranater allerede fire minutter etter midnatt, da våpenhvilen trådte i kraft. De har også fyrt av raketter, heter det videre.

Aserbajdsjans forsvarsdepartement melder imidlertid at det var armenske styrker som først brøt våpenhvilen. Ifølge departementet skal armenerne ha brukt granatkastere og åpnet artilleriild, skriver det aserbajdsjanske nyhetsbyrået APA.

Det er ikke meldt om skader på personell.

Kort tid etter at en første våpenhvile trådte i kraft forrige helg, beskyldte partene hverandre for å bryte den.

Før partene ble enige om den siste våpenhvilen, ble det lørdag meldt at minst tolv sivile var drept og over 40 såret i et armensk rakettangrep mot et boligområde i byen Ganja i Aserbajdsjan.

Flere boligblokker ble lagt i grus i angrepet, som kom timer etter ny skyting mot Stepanakert, den største byen i utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh. Aserbajdsjanske styrker antas å ha stått bak dette.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding