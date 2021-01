Vold, hærverk og masseprotester mot koronatiltak

Mange politimenn ble skadet, et sykehus måtte stenge, og flere hundre demonstranter er pågrepet. Protestene mot strenge koronatiltak sprer seg.

Politiet brukte vannkanoner og tåregass mot protestantene i Amsterdam søndag. Foto: Eva Plevier, Reuters/NTB

12 minutter siden

For tredje kveld på rad måtte flere byer i Nederland innkalle opprørspoliti for å slå ned voldelige demonstrasjoner. I storbyer som Amsterdam og Rotterdam protesterte flere tusen mot portforbudet som ble innført lørdag. En time etter midnatt, natt til tirsdag, tvitret myndighetene i den mellomstore byen Den Bosch at politiet klarte å slå ned demonstrasjonene.

Da hadde et av byens sykehus vært stengt etter at demonstranter forsøkte å trenge seg inn. Ambulanser med pasienter som trengte øyeblikkelig hjelp, måtte sendes videre til andre sykehus.