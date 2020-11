Sikkerhetssjefen ved valget er den neste ut dørene

President Donald Trump fortsetter sin kamp mot valgresultatet i USA. I natt fikk sikkerhetssjefen for valget sparken etter at han gjentatte ganger har avvist presidentens påstander om valgfusk.

Christopher Krebs hilser på Donald Trump på Det ovale kontor i 2018. Foto: Jonathan Ernst / Reuters / NTB

18. nov. 2020 10:03 Sist oppdatert nå nettopp

I to år har Christopher Krebs, sjef ved USAs sikkerhetsbyrå for data og infrastruktur (CISA), forberedt valget. Krebs har forberedt delstatene på utfordringer, jobbet for å unngå russisk innblanding og laget en egen blogg for å motbevise rykter om valgfusk.

Tirsdag tok arbeidsforholdet slutt, en beslutning tatt på høyeste hold av president Donald Trump.

Som ved tidligere sparkinger ble denne kunngjort på Twitter:

Bakgrunnen er at Krebs gjentatte ganger har gått ut mot Trumps påstander om valgfusk. Trump påstår at millioner av stemmesedler på ulike måter har gått til spille. For eksempel hevder han at stemmer er blitt registrert på feil kandidat, uten å vise til bevis for dette.

Like før han mistet jobben, skrev Krebs at 59 eksperter på valgsikkerhet sier at påstandene om valgfusk er fremlagt uten bevis, skriver The Washington Post.

I tillegg var representanter for Krebs byrå blant dem som underskrev en erklæring som skal ha falt presidenten tungt for brystet. «Valget den 3. november var det sikreste i amerikansk historie», konkluderte de forrige torsdag.

I erklæringen skrev de at det «ikke finnes noe bevis for at noe valgsystem slettet eller mistet stemmesedler, endret på stemmesedler eller på annen måte påvirket valgresultatet».

Egen blogg for valgrykter

Siden valget har Krebs og byrået drevet en egen blogg på nettsidene sine. Der har de tilbakevist ulike rykter om valget.

«En valgmedarbeider kan endre på resultatet uten å bli oppdaget», er ett av ryktene de tilbakeviser på nettsiden. Deres tilsvar er at systemet luker bort dette ved hjelp av sikkerhetsprosedyrer i rekrutteringen og ettersyn for å sikre et nøyaktig resultat.

Etter sparkingen sier Krebs at de har gjort det riktige under valggjennomføringen.

– Jeg er stolt av arbeidet vi har gjort hos CISA, sa Krebs til NBC tirsdag kveld.

– Jeg er stolt av kollegene jeg har hatt hos CISA, vi har gjort det eneste riktige.

Kort tid etter sparkingen tvitret han det samme budskapet:

To tilfeller av utelatte stemmer, men høy nøyaktighet

Samtidig fortsetter tellingen av alle stemmene i delstaten Georgia for hånd. Administrasjonsminister Brad Raffensperger måtte tirsdag gå ut mot partifeller i Det republikanske partiet, som han sier presser ham til å forkaste stemmer. Blant de anklagede er Lindsay Graham, lederen av justiskomiteen i Senatet.

Bilde tatt under opptellingen for hånd mandag. Foto: Mike Stewart / AP / NTB

Opptellingen i delstaten varer til midnatt onsdag. Tirsdag ble nye 2755 stemmesedler oppdaget. At de var forlagt, skal skyldes rutinesvikt hos valgmedarbeidere, skriver den lokale nyhetskanalen WSB.

Også mandag ble det rapportert om stemmesedler som ikke var registrert. Da var det snakk om rundt 2600 stemmesedler. Tellingen av disse førte til at Donald Trump reduserte Joe Bidens ledelse med 800 stemmer. Hendelsen skal undersøkes.

Med disse stemmene talt opp leder nå Joe Biden med 12.929 stemmer i Georgia, ifølge kanalen.

Opptellingen for øvrig viser høy presisjon i valggjennomføringen i delstaten med nesten fem millioner registrerte stemmesedler:

57 fylker finner ingen forskjeller i de to opptellingene.

21 fylker fant én stemmes forskjell, den ene eller andre veien.

32 fylker har funnet en forskjell på under 10. Disse blir nå undersøkt.

Georgia er delt opp i 159 fylker.