Ti opposisjonspolitikere pågrepet i Armenia

Armensk politi vokter nasjonalforsamlingen i Jerevan etter at Armenia ga slipp på store områder for å unngå at Aserbajdsjan fortsatte offensiven i Nagorno-Karabakh. Seks uker med kamper skal ha krevd tusenvis av liv, mange av dem unge soldater. Foto: Dmitrij Lovetskij / AP / NTB