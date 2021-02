Anklager om folkemord, masseovervåking og sterilisering av uigurer: Nå har ungdomspartiene fått nok

8 minutter siden

Systematiske voldtekter, seksuelt misbruk og tortur. Sist uke kunne BBC dokumentere ulevelige forhold for kvinnene i Kinas interneringsleirer for uigurer. Nå krever den norske uigurkomiteen at regjeringen kjører en tøffere linje mot Kina.

Med seg har de blant annet alle ungdomspartiene – bortsett fra FpU.

– Regjeringen sier ofte at de er opptatt av menneskerettigheter, og at de er bekymret for situasjonen til uigurer i Kina. Men vi ser ikke at de gjør noe, sier Adiljan Abdurihim. Han er sekretær i den norske uigurkomiteen.

Fakta Uigurene Muslimsk folkeslag med tyrkisk-tatariske aner, hovedsakelig bosatt i Xinjiang-regionen i det nordvestre Kina. Befolkningen består av 11–15 millioner mennesker. Rundt én million bor utenfor Kina. Mange uigurer kaller området for Øst-Turkestan og mener at regionen ble ulovlig innlemmet i Kina i 1949. Separatistgrupper har flere ganger gått til voldelig opprør. I 2009 ble rundt 200 personer drept i regionhovedstaden Urumqi. Siden april 2017 har Beijing-myndighetene iverksatt kraftige tiltak for å kontrollere uigurbefolkningen. Minst en million uigurer og andre minoritetsgrupper skal ha blitt plassert i interneringsleirer. Anslagene er basert på satellittbilder, vitnebeskrivelser samt tall fra offisielle kinesiske dokumenter. Fangene i disse leirene blir satt til tvangsarbeid, ifølge en rekke rapporter. Kinesiske myndigheter beskriver leirene som steder der uigurer kan motta voksenopplæring for å klare seg bedre i yrkeslivet. Hvert år deltar over 1,2 millioner uigurer i såkalte treningssamlinger, ifølge et offisielt dokument. Uiguriske minnesmerker, moskeer og kulturelle symboler er blitt revet og ødelagt i raskt tempo de siste årene. Kinesisk har erstattet uigurisk språk på barneskolene. Flere kvinner skal ha blitt tvangssterilisert eller tvunget til abort. Nylig skrøt den kinesiske ambassaden i USA over at uiguriske kvinner ikke lenger var «babyproduserende maskiner». Vis mer

Presset øker mot Kina

Da Nobelkomiteen tildelte fredsprisen til demokratiforkjemperen Liu Xiaobo i 2010, frøs forholdet til Kina. I seks år nektet kinesiske myndigheter å ha noe med norske myndigheter å gjøre.

Etter mange år med forhandlinger kom de to landene frem til en avtale i 2016. Denne normaliseringsavtalen går blant annet ut på at norske myndigheter ikke skal gjøre noe for å skade det bilaterale forholdet til Kina. Avtalen er blitt kraftig kritisert i det norske menneskerettighetsmiljøet.

Det internasjonale presset mot Kina har økt de siste årene. Det skyldes i stor grad at overgrep og forfølgelse av den muslimske folkegruppen uigurene er blitt grundig dokumentert. USAs utenriksminister har kalt behandlingen av uigurene for folkemord.

Nå krever den norske uigurkomité og de fleste ungdomspartiene at Norge strammer opp linjen overfor Kina. Blant annet ber de om dette:

At Norge avslutter frihandelsforhandlingene med Kina.

At Norge sier opp normaliseringsavtalen fra 2016.

Bak høye gjerder med piggtråd sitter en million uigurer i såkalte omskoleringsleirer. Der blir de voldtatt, sterilisert og tvunget til å kvitte seg med religionen sin. Foto: Ng Han Guan, AP / NTB

– Viktigere ting enn laksehandel med Kina

Unge Høyre er ett av ungdomspartiene som har signert brevet. De tar kraftig til motmæle mot moderpartiets Kina-politikk.

– Det var absolutt ikke lett, sier andre nestleder i Unge Høyre, Leon Solve Mossing Knudsen, om de interne diskusjonene i partiet.

Men Høyres ungdomsparti endte opp med å slutte seg til kravet der de blant annet krever at regjeringen bryter frihandelsforhandlingene med Kina.

Unge Høyres andre nestleder, Leon Solve Mossing Knudsen, stiller strenge krav til moderpartiet. Foto: Unge Høyres Landsforbund

– For Unge Høyre er handel alltid viktig, men det er viktigere ting enn å tjene penger på laksehandel med Kina.

– Har Norge råd til å stå uten frihandelsavtale med en så stor økonomi som Kina?

– Absolutt, og om det er ett land som burde klare å prioritere menneskerettigheter over frihandel når det kommer til Kina, så er det Norge, sier han.

– Norge bør være aktiv og ledende

– Det er dypt nedslående at et land som Norge ikke kan snakke i klartekst om denne uhemmede brutaliteten regimet i Kina fører mot uigurene, sier Stein Ringen. Han er professor ved Universitetet i Oxford og kjenner Kina godt.

Da regjeringen i Australia i fjor tok til orde for å granske opphavet til koronapandemien, havnet de virkelig på kant med sin viktigste handelspartner. Kineserne har blant annet reagert med å skru opp prisen på australsk vin. I tillegg har australierne blitt utsatt for grove og falske beskyldninger om at en australsk soldat skal ha henrettet et afghansk barn.

Slike eksempler virker avskrekkende på andre land som vurderer å sette ned foten overfor Kina, mener Ringen.

En mann blir arrestert i Hongkong for å ha demonstrert for uigurenes rettigheter. Foto: Lucy Nicholson, Reuters / NTB

– Det kreves en samlet internasjonal handling overfor Kina for at det ikke skal få konsekvenser at enkeltland snakker ut, sier Ringen.

Han har tro på at den nyinnsatte Biden-administrasjonen i USA skal ta initiativ til å kjøre en hardere linje mot Kinas brudd på menneskerettigheter. I tillegg jobber EU med en samlet linje overfor Kina.

– Der burde Norge være aktiv og ledende, sier Ringen.

Truer med å trekke klimaforhandlinger

Kina har imidlertid mange kort i ermet før de kneler for internasjonalt press. Ett av disse er det globale arbeidet for å løse klimautfordringene. Kina har verdens største utslipp av klimagasser og står alene for rundt en fjerdedel av verdens utslipp. Beijing-myndighetene sitter derfor med en viktig nøkkel for å løse klimakrisen.

Men kinesiske myndigheter har i det siste stilt tydelige krav for å delta i et slikt globalt samarbeid.

– Ingen av sidene kan forvente at de kan blande seg inn i Kinas interne anliggender, og samtidig kreve Kinas støtte i bilaterale og globale forhandlinger, var den klare beskjeden fra Kinas utenriksdepartement i slutten av januar.

Frankrikes president Emmanuel Macron er skeptisk til å stille for strenge krav til Kina. Foto: Jason Lee, Reuters / NTB

Beskjeden kom etter at USAs ferske utenriksminister hadde uttalt at han ønsket et tett samarbeid med Kina om klimapolitikk. I samme vending fastholdt han at Kina har begått folkemord mot uigurene.

Frankrikes president Emmanuel Macron kan virke som han har tatt Kinas trusler på alvor. I et intervju med en amerikansk tankesmie forrige uke sa han at han frykter at en internasjonal linje mot Kina vil «virke mot sin hensikt». Han begrunnet det med en stor risiko for konflikt, skriver Politico.

– Ofte krevende

Aftenposten har stilt en rekke spørsmål til Næringsdepartementet og Utenriksdepartementet vedrørende kravet om å trekke frihandelsforhandlingene og normaliseringsavtalen med Kina.

Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem i Næringsdepartementet skriver følgende i en e-post til Aftenposten:

– Kina er Norges største handelspartner i Asia, både på eksport- og importsiden. En frihandelsavtale vil bidra til bedre betingelser for næringsaktørene. Målet er å oppnå best mulige betingelser for norsk næringsliv, samt legge til rette for økt eksport til Kina, skriver hun på spørsmål om hva Norge risikerer om de bryter forhandlingene med Kina.

På spørsmål om de setter handelsavtale foran menneskerettigheter, svarer hun:

– Når vi forhandler slike avtaler setter vi derfor blant annet spørsmål som menneskerettigheter på dagsordenen. Det er ofte krevende. Det er det også i forhandlingene med Kina, skriver statssekretæren.

Statssekretær Audun Halvorsen i UD skriver i en epost at Norge er svært bekymret over menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang.

- Norges reaksjon har vært tydelig, og vi har tatt opp saken gjentatte ganger i møter med kinesiske myndigheter, inkludert med Kinas utenriksminister da han besøkte Oslo i august. Vi ber kinesiske myndigheter respektere menneskerettighetene, stoppe vilkårlig frihetsberøvelse av uigurer og andre minoriteter og tillate uhindret adgang til regionen for FNs høykommissær for menneskerettigheter, sier han.

For Adiljan Abdurihim i Den norske uigurkomiteen er det vanskelig å forstå regjeringens prioriteringer.

– Når det skjer så store brudd på menneskerettigheter og vi fortsatt tenker på økonomi og ikke verdiene, hva har vi da? spør han retorisk.