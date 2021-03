Hoper seg opp i tidenes trafikkork til sjøs. Strever med gigantskip som sitter bom fast.

Lasteskipet Ever Given sitter torsdag morgen fremdeles fast i Suez-kanalen. Lavt tidevann har gjort det vrient å slepe skipet flott.

Både i Rødehavet og Middelhavet hoper det seg nå opp med skip som venter på å seile gjennom Suez-kanalen. Skipet MV Ever Given sitter fast helt i sørenden. Foto: Skjermfoto Maritime Optima

25. mars 2021 07:06 Sist oppdatert 31 minutter siden

Lasteskipet MV Ever Given seilte nordover i kanalen gjennom Egypt grytidlig tirsdag morgen da det gikk på grunn. Årsaken var ifølge egyptiske myndigheter en sandstorm og sterk vind. Kanalen er en hovedåre i verdenshandelen. Rundt 12 prosent av verdien passerer gjennom kanalen.

Nå øker stadig køen av skip som venter på at proppen skal fjernes. Det viser kartdata fra Maritime Optima. Der kan man følge posisjonen for 65.000 skip på verdenshavene i sanntid.

Slepebåter jobber med å få lasteskipet løs, men hadde torsdag morgen ennå ikke lyktes. Foto: Suez Canal Authority

Hoper seg opp

Torsdag morgen hadde Ever Given sperret Suez i to døgn. På en vanlig dag seiler rundt 50 frakteskip gjennom kanalen lastet med olje, gass, kjemikalier eller varer som skal mellom Asia og Europa. Kanalen gjør at skipene slipper å seile den lange ruten rundt Afrika.

Nå hoper det seg opp med fartøyer både på sørsiden og på nordsiden av kanalen. Egyptiske myndigheter vil ikke si noe konkret om hvor fort den kan åpnes. Landet tjener gode penger på kanalen. Arbeidet med å få skipet løs er derfor høyt prioritert. Internasjonalt kan en langvarig stengning føre til høyere oljepriser og fraktrater i shipping.

Ikke før helgen?

Ekstra lavt tidevann skal ha skapt vansker for slepebåtene natt til torsdag. Det er ventet høyere tidevann mot slutten av helgen. Ligger giganten fast helt til da, kan køen av skip øke opp til 300.

Onsdag morgen jobbet syv slepebåter ved det grunnstøtte fartøyet. Torsdag morgen viser Maritime Optima at tre slepebåter jobber ved skipet.

E24 skriver at korken koster flere milliarder i timen. Utregninger fra Lloyd’s List anslår at blokaden koster opp mot 400 millioner dollar, tilsvarende 3,4 milliarder kroner, hver eneste time ferdselsåren er stengt.

Ever Given er bygget i 2018. Det er 400 meter langt, 59 meter bredt og et av verdens største lasteskip. Hvis det ble reist opp som et høyhus, ville det vært over tre ganger høyere enn Oslo Plaza.