Erdogan håper Frankrike kvitter seg med Macron

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan håper Frankrike kan «kvitte seg» med Emmanuel Macron og sier at den franske presidenten betyr «trøbbel».

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er lite begeistret for sitt franske motstykke Emmanuel Macron. Foto: Tyrkias presidentkontor via AP / NTB

NTB

Nå nettopp

– Macron er trøbbel for Frankrike. Med Macron går Frankrike gjennom en veldig farlig periode, sa Erdogan da han fredag møtte journalister i Istanbul.

– Mitt ønske for Frankrike er at de kvitter seg med Macron-trøbbelet så snart som mulig, la den tyrkiske presidenten til. Hvis ikke, mener han at landet ikke vil greie å hanskes med protestbevegelsen Gule vester.

Macron forsøkte fredag å hindre en videre opptrapping etter Erdogans nye krasse utfall.

Han nøyde seg med å be om «respekt» og unngikk å kommentere uttalelsene til sin tyrkiske motpart. I et intervju med nettavisen Brut sa han dessuten at Erdogan er i ferd med å begrense friheten til den tyrkiske befolkningen.

Da Erdogan i oktober uttalte at Macron trenger å få undersøkt sin mentale helse etter å ha forsvart Muhammed-karikaturene i forbindelse med drapet på en fransk lærer, svarte franske myndigheter særdeles hardt. Erdogans utfall ble omtalt som propaganda og Frankrikes ambassadør i Tyrkia ble hjemkalt.

De to presidentene har blant annet vært på kant som følge av Tyrkias gassleting i Middelhavet, krigen i Libya, Muhammed-karikaturene og i det siste også konflikten i Nagorno-Karabakh.

Erdogan sa fredag også at Frankrike har mistet troverdighet som megler i Minsk-gruppen, som ble etablert på 1990-tallet for å forhandle fram en fredsavtale om Nagorno-Karabakh. Tyrkia har støttet Aserbajdsjan i konflikten, mens Frankrike har sympatien hos Armenia.