Hun flyktet fra Nord-Korea og ble solgt som slave i Kina. Nå kan hun klare noe helt uvanlig.

To ganger klarte hun å flykte fra diktaturet. Den siste gangen var motivasjonen sterkere enn noen gang. Jihyun Park skulle finne sønnen sin.

Da Jihyun Park endelig kom til Storbritannia som flyktning, utdannet hun seg innen menneskerettigheter. Foto: Phil Noble, Reuters/NTB

3. apr. 2021 07:21 Sist oppdatert 11 minutter siden

Det første hun la merke til da hun kom til England i 2008, var alle avisene med de «sjokkerende overskriftene». Og at folk kastet avisene i søpla etter at de hadde lest dem.

– I Nord-Korea er det bare én avis. Den er utgitt av myndighetene. Hvis det er et bilde av diktatoren Kim på avisen, kan vi ikke kaste den i søpla, forteller Jihyun Park (52) på telefon til Aftenposten.

Det er 23 år siden hun og broren flyktet fra sultkatastrofen i det lukkede landet. I mai kan hun bli historisk. Da er det lokalvalg til kommunestyret i Bury i Greater Manchester i England, og hun står på valglistene. Hvis hun blir valgt, antas hun ifølge lokalavisen Manchester Evening News å bli den første nordkoreanske avhopperen med en politisk karriere utenfor halvøyen Korea. BBC tar derimot mer forbehold, og skriver at hun antas å være den første fra Nord-Korea som stiller til valg i Storbritannia.

Tidligere har avhoppere blitt valgt inn i parlamentet i Sør-Korea.

Men hvorfor stiller hun på listene til et parti som er blitt kritisert for innvandringspolitikken sin?

Mistet familien, tok fra henne sønnen

– Fordi de konservative har fokus på familien, forklarer Parks.

Hun utdyper.

– I Nord-Korea mistet jeg familien min. I Kina tok de fra meg sønnen min. Å ha familien min samlet rundt middagsbordet, er veldig viktig for meg.

Det er en måned til valget og Park gjør som politikere flest: Går fra dør til dør med valgkampmateriell. Hun stiller til valg for det konservative partiet. Foto: Phil Noble, Reuters/NTB

Det er anslått at mer enn én million mennesker døde i sultkatastrofen som rammet landet på 1990-tallet. Parks far og onkel var blant dem.

Men før faren døde klarte han å skaffe nok penger til at hun og broren kunne komme seg ut av elendigheten. Hans eneste ønske før de flyktet var at søsknene skulle holde sammen. Det løftet klarte de ikke å holde.

Ved hjelp av menneskehandlere kom de seg til Kina. Der ble de skilt. Jihyun Park endte imidlertid opp i et nytt mareritt. Menneskesmuglerne solgte henne til en alkoholisert mann. Hun endte opp som slave.

Fakta Nord-Korea Kommunistregime i Asia med ca. 25 millioner innbyggere. Blir regnet som verdens mest lukkede land. Var en del av Korea frem til etter andre verdenskrig. Da ble landet delt. Etter delingen ble Kim Il-sung leder for det kommunistiske arbeiderpartiet. Siden har makten gått i arv. Nå er det Kim Jong-un som er landets øverste leder. Grensen mellom Nord og Sør-Korea er det mest militariserte i verden. KILDE: Store norske leksikon Vis mer

Ble avslørt

Om lag 1000 mennesker klarer å flykte Nord-Korea hvert år, ifølge BBC.

Men etter at Kim Jong-un kom til makten i 2011, har det blitt mye vanskeligere å komme seg ut av regimet. Strengere grensekontroller og elektriske gjerder har ført til at antall avhoppere har falt fra omtrent 3000 pr. år til under 1000 i året.

Kim Jong-un har styrt Nord-Kore med jernhånd siden 2011. Foto: KCNA, Reuters/NTB

Pandemien har gjort det enda vanskeligere. Godt under 500 mennesker klarte å flykte i 2020. Det skyldes den strenge nedstengningen som hindrer folk i å reise mellom regionene, ifølge BBC.

For mange går fluktruten via Kina. Men det er risikabelt. Hvis de blir oppdaget av kinesiske myndigheter, er det rett tilbake til Nord-Korea. Der venter det strenge straffer, som blant annet involverer tortur, seksuelle overgrep og tvangsarbeid, ifølge Human Rights Watch.

I 2004 hadde Park vært seks år i Kina. Da hadde hun fått barn med den alkoholiserte og spillegale kinesiske mannen som menneskehandlerne hadde solgt henne til, ifølge Manchester Evening News.

Da kinesiske myndigheter banket på døren en dag, var hun avslørt. Hun ble sendt tilbake til Nord-Korea. Sønnen måtte bli igjen.

Men hun ga ikke opp håpet om å se ham igjen.

Fikk koldbrann

I Nord-Korea ble hun behandlet som en kriminell og ble sendt i arbeidsleir. Der startet dagene halv fem hver morgen og sluttet klokken elleve på kveldene.

– Vi måtte jobbe som hester eller kyr. Ingen kan forestille seg hvordan mennesker kan klare det arbeidet vi gjorde, sier hun.

Etter flere måneder i leiren hadde hun blitt slått, bodd på en liten celle med 40 andre, og hun hadde blitt tvunget til å rengjøre et toalett med bare hendene.

En dag hun våknet på cellen, klarte hun ikke å bevege benet. Men vaktene banket henne opp og tvang henne til å jobbe. Det var sommer og varmt ute. Betennelsen ble verre og verre. Til slutt var benet sort.

Da tok vaktene affære og kastet henne ut av leiren.

Hun var glad for å være fri, men hun hadde heller ingen steder å gå. Med et råtnende ben ble hun boende på gaten.

– Om dagen satt fluene på meg, om natten kravlet rottene på meg, forteller hun.

Til slutt kom en fremmed til unnsetning. Han risikerte livet ved å hjelpe den tidligere fangen. Han pleide benet hennes til det ble bra.

Da hun endelig var frisk nok, flyktet hun på nytt. Denne gangen var målet å finne sønnen.

Møtte kjærligheten i ørkenen

Hun klarte omsider å komme seg over fjellene til Kina igjen. Der klarte hun å spore opp sønnen som var etterlatt hos farens familie. Men Kina var ikke noe sted for dem.

I 2005 la hun igjen ut på flukt sammen med andre nordkoreanske avhoppere. Denne gangen gjennom ørkenen i Mongolia. Der møtte hun ham som i dag er hennes ektemann og far til to av hennes sønner.

De klarte ikke flukten gjennom ørkenen. Etter tre dager uten mat og vann måtte de gi opp og dra tilbake til Beijing. Der bodde de i to år før en pastor hjalp den lille familien å søke asyl.

Jihyun Park snakker med en potensiell velger på gaten i Bury i England. Hennes politiske forbilder er Winston Churchill og Margaret Thatcher. Foto: Phil Noble, Reuters/NTB

De kunne velge mellom USA, Sør-Korea og Europa.

Hun beskriver Storbritannia som «en helt annen verden».

– Jeg hadde levd i et helvete i Nord-Korea og Kina. Her smiler jeg hver dag. Det er så fantastisk å bo her med familien min, forteller hun.