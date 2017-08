Brexit-forhandlingene går tregt. EU ber britene få opp farten.

Ingen hadde spesielt store forvenintnger til den tredje runden med forhandlinger mellom EU og Storbritannia.

Det var det heller ingen grunn til.

Etter fire dager med forhandlinger har det ikke skjedd noen vesentlige fremskritt på det som er de tre nøkkelområdene: Rettighetene til EU/EØS-borgere som bor i Storbritannia, grensen mellom Irland og Nord-Irland og hvilke økonomiske forpliktelser britene har til EU.

– Vi gjorde mange nyttige avklaringer på mange områder, men vi oppnådde ingen avgjørende fremdrift i det som er hovedtemaene, sa EUs sjefforhandler Michel Barnier på en pressekonferanse i Brussel torsdag.

Den britiske brexit-ministeren David Davis oppfordret på sin side EU til å utvise mer «fleksibilitet og oppfinnsomhet» i forhandlingene.

EØS-modellen var løsningen ingen ville ha. Nå kan britene ende opp som Norge likevel

– Tiden går fort

Uken har vært preget av at begge leirene har sendt tydelige stikk til hverandre.

«Selv om samtalene forblir høflige, vokser frustrasjonen på begge sider», konkluderer avisen Financial Times.

Barnier startet forhandlingsrunden med å uttrykke bekymring over tempoet og oppfordret britene til «begynne å forhandle seriøst».

Britene slo imidlertid tilbake.

– Storbritannia er ikke enige i det som virker å være et syn i denne byen, at «seriøs» betyr at Storbritannia er enig i EU-kommisjonens syn, uttaler en kilde til nettstedet Politico.

Oktober-mål i det blå

EU har gjort det klart at de ikke er villige til å snakke om det fremtidige forholdet til Storbritannia før det er blitt oppnådd «tilstrekkelig fremdrift» på de tre hovedpunktene.

Det er lederne i EU som avgjør når samtalene har kommet tilstrekkelig langt til at de kan gå over i fase to. Håpet var at det ville skje på et toppmøte i oktober, men med den trege fremdriften i forhandlingene til nå, svekkes sjansene for det.

Partene er også under tidspress. Ved utgangen av mars 2019 forsvinner britene ut av EU. Dersom de ikke har fått på plass noen avtale, kan det få betydelige økonomiske konsekvenser.