Netanyahus sønn la ut antisemittisk karikatur

Yair Netanyahus meme viser den jødiske amerikaneren George Soros og en figur som minner om nazistenes framstilling av jøder, som manipulerer tidligere statsminister Ehud Barak og to av lederne for de ukentlige protestene mot Netanyahu, som dukker i et dukketeater.

Posten ble delt av den tidligere Ku Klux Klan-lederen David Duke og andre kjente antisemitter. «Velkommen til klubben, Yair» skrev Duke.

– Denne karikaturen er motbydelig, og den kommer fra statsministerens eget hjem, Den må straks slettes, sier opposisjonslederen Isaac Herzog, mens lederen for Arbeiderpartiet, Avi Gabbay, sier at karikaturen krysset alle tenkelige grenser.

– Det er en svært trist dag for Israel og det jødiske folk når statsministerens sønn legger ut en karikatur som lederen for Ku Klux Klan er enig i, sier Gabbay.

Ehud Barak spør på Twitter om Yair, som har statslønnet sjåfør og livvakt mens han bor hjemme hos statsministeren, har fått inn en slik ideologi hjemme.

26 år gamle Yair blir ofte kritisert for å leve et privilegert liv på skattebetalernes bekostning mens han legger ut primitive poster på sosiale medier. Han svarte på Baraks kritikk ved å kalle ham en fyllik.