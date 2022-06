Vitne forteller: Trump skal ha forsøkt å ta rattet på limousinen. Ville slutte seg til mobben som stormet kongressen.

Komiteen som vil felle Trump, innkalte til hastehøring. I sentrum for det hele sto et «eksplosivt» stjernevitne.

Cassidy Hutchinson jobbet for Donald Trumps stabssjef Mark Meadows. Tirsdag vitnet hun om hva som skjedde i Det hvite hus mens Kongressen ble stormet.

28. juni 2022 18:54 Sist oppdatert nå nettopp

Komiteen som gransker stormingen av USAs kongress kalte brått inn til høring i går kveld, og varslet at vil komme nye bevis om hva som skjedde i Det hvite hus da kongresset 6. januar i fjor.

Det siste døgnet har spekulasjonene gått om hvem dette vitnet er.

Nå er det klart at vitnet er Cassidy Hutchinson, som var assistenten til Donald Trumps stabssjef, Mark Meadows.

Hun har nettopp avsluttet sin forklaring. The New York Times kaller seansen «eksplosiv». Dette er noe av det mest oppsiktsvekkende Hutchinsonn fortalte:

Hun sier at Trump prøvde å ta rattet på limousinen sin da han ble fortalt at bilen ikke kunne kjøre til Kongressen, den dagen kongressen ble stormet. Trump skal ha prøvd å slutte seg til mobben, selv om Secret Service mente det ikke var trygt.

Hutchinson sier Donald Trump visste at flere personer i folkemengden var bevæpnet under talen han holdt forkant av stormingen. Likevel ønsket han at sikkerhetsvaktene skulle slippe dem inn og fjerne metalldetektorene, hevder hun.

Trump, Meadows og flere sentrale folk i Det hvite hus skal i flere dager ha visst at presidentens samling 6. januar kunne bli voldelig.

Hutchinson har lang fartstid i amerikansk politikk. Hun er også ett av vitnene som har gitt de viktigste bidragene i etterforskningen så langt, men hun har aldri forklart seg offentlig før i dag.

«Slipp folkene mine inn»

Ifølge Hutchinson skal Trump ha vært misfornøyd med oppmøtet da han talte til folkemengden i forkant av stormingen. Han skal derfor ha bedt om at sikkerhetsvaktene også slapp inn bevæpnede demonstranter.

«Vet du, jeg gir faen om de har våpen. De er ikke her for å skade meg», sier Hutchinson at Trump har sagt.

Trump skal ha visst at noen av demonstrantene var bevæpnet med blant annet skytevåpen, spyd og kniver.

«Slipp folkene mine inn. De kan marsjere til Kongressen herfra, så slipp dem inn. Ta bort metalldetektorene», hevder hun Trump har sagt videre.

Trump skal dessuten knapt ha reagert da mobben angrep Kongressen.

Trump slår tilbake

Donal Trump har også fått med seg vitneforklaringen til Cassidy Hutchinson. På det nye sosiale mediet Truth Social sier Trump at han knapt vet hvem Hutchinson er.

«Jeg vet knapt hvem denne personen er, bortsett fra at jeg har hørt mye negativt om henne (en skikkelig bløff og sladrehank)», skriver Trump.

Han skriver også at han sa nei til Hutchinson da hun ville bli med på en tur til Florida for å markere at presidentperioden hans var over.

«Hvorfor ville hun bli med oss hvis hun syns vi er så grusomme? Jeg forstår at hun ble lei seg og sint for at jeg ikke ville ha henne med. Hun er dårlig nytt!», skriver Trump.

Redd etter møte med Giuliani

Noe av det Hutchinson har sagt er allerede kjent. Blant annet er det kjent at flere av Trumps allierte i republikanerne ba om benådninger etter å ha støttet forsøket på å omgjøre presidentvalget. En av disse skal ha vært kongressmedlem Matt Gaetz.

Hun kom imidlertid også med ny informasjon. Hutchinson forteller at hun først ble redd for hva som kunne skje 6. januar, etter et møte med Mark Meadows og Trumps rådgiver Rudy Giuliani noen dager tidligere.

«Ting kan bli skikkelig, skikkelig ille den 6. januar», skal Meadows ha fortalt henne. Da Hutchinson spurte Giuliani hva som skulle skje 6. januar, skal Giuliani ha svart «vi skal til Kongressen».

Hun forklarer at Meadows også snakket med Trump om bekymringene sine for 6. januar.

Samler beviser mot Trump

Til nå har de holdt fem offentlige høringer, og mandag kveld kom nyheten om at det blir en sjette.

Komiteens plan er å dokumentere at Trump forsøkte å hindre at Joe Biden tok over, selv om han visste at valget i 2020 var tapt. Og siden starten av juni har de forsøkt å bygge en sak mot Donald Trump.

Granskerne har blant annet pekt på at Trump samlet inn store pengesummer for å bekjempe påstått valgfusk, men at han brukte lite penger på dette.

Natt til tirsdag kom nyheten om at politiet har beslaglagt telefonen til Trumps advokat John Eastman.

Komiteen som gransker stormingen hadde gitt signaler om at det nå skulle være en pause i høringene til midten av juli.

Planlegger flere høringer

Det er syv demokrater og to utstøtte republikanere som sitter i komiteen. De planlegger ytterligere to høringer i juli, som skal handle om to temaer:

Ekstremistene som brøt seg inn i kongressbygningen 6. januar.

Hva Trump gjorde – og ikke gjorde – da volden grep om seg.

Hittil har høringene pekt på hvordan Trump presset Mike Pence, to justisministre og lokale partitopper for å påvirke den formelle prosessen etter valget.

Komiteen har ingen juridisk makt, og kan ikke straffeforfølge noen på egen hånd. De vil legge frem sine anbefalinger for justisdepartementet når høringene er over.