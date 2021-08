Taliban har erobret provinshovedstad

Taliban har tatt kontroll over sin første provinshovedstad i Afghanistan, Zaranj i Nimroz-provinsen sørvest i landet. Norge ber dem om å stanse fremrykkingen.

Taliban har angrepet flere provinshovedsteder den siste uken, blant dem Herat. Dette bildet viser afghanske sikkerhetsstyrker som forsvarer byen.

Nå nettopp

– Byen har falt til Taliban, sier viseguvernør Rohullah Gul Khairzad til Washington Post.

Taliban har de siste månedene tatt kontroll over store deler av Afghanistan, men Zaranj er den første provinshovedstaden de kontrollerer fullt ut.

Ifølge afghanske medier har opprørerne inntatt provinsforsamlingen, guvernørens kontor og flyplassen i byen. De skal også ha sluppet fri fanger fra fengselet.

Afghanske sikkerhetsstyrker forlot sine poster før opprørerne rykket inn, og mange sivile flyktet også fra byen og krysset grensen til Iran.

Likvidering

Talibans offensiv i byene ble fredag tydelig da sjefen for den afghanske regjeringens mediesenter, Dawa Khan Menapal, ble skutt og drept like ved en moské i Kabul. Taliban var raskt ute med en medieuttalelse om at det var de som sto bak handlingen, som angivelig ble utført av en «hellig kriger».

Opprørerne varslet for få dager siden at de ville gå etter ledende medlemmer av regjeringsapparatet som hevn for flyangrep.

– Nok en gang har brutale terrorister begått en feig handling og tatt livet av en patriotisk afghansk borger, sier innenriksdepartementets talsmann Mirwais Stanikzai.

Tirsdag ble boligen til Afghanistans forsvarsminister angrepet i den grønne sonen i Kabul, et strengt bevoktet og angivelig trygt sted. Det var første gang på flere måneder at Taliban gjennomførte angrep i hjertet av hovedstaden.

Taliban har tatt kontroll over store deler av Lashkar Gah, hovedstaden i Helmand-provinsen.- Disse afghanske spesialsoldatene er satt inn i et forsøk på å drive opprørerne ut av byen.

Fikk ikke forsterkninger

Politiet i Zaranj bekrefter overfor Reuters at Taliban har inntatt byen, og en talsmann kritiserer Kabul-regjeringen for ikke å ha sendt forsterkninger.

Bilder i sosiale medier viser væpnede opprørere i gatene og i sosiale medier hevdes det at butikker nå blir plyndret av byens innbyggere.

Det bor om lag 200.000 mennesker i Nimroz, som er en av Afghanistans 34 provinser og grenser mot Iran og Pakistan. I provinshovedstaden bor det drøyt 60.000 mennesker.

Fra før kontrollerer Taliban store deler av Lashkar Gah, hovedstaden i Helmand-provinsen.

Det har den siste uken også pågått harde kamper i byene Kandahar og Herat, hovedsteder i provinsene med samme navn.

Sheberghan, provinshovedstaden i Jawzjan, var også under angrep fredag, og fra Taloqan, hovedstaden i Takhar-provinsen, kom det også meldinger om at opprørere hadde tatt seg inn.

Farlig veiskille

FNs spesialutsending til Afghanistan, Deborah Lyons, sier landet nå står ved et farlig veiskille.

– Afghanistan har de siste ukene gått inn i en destruktiv fase. Taliban har gjort betydelige territorielle fremskritt, sa Lyons da hun fredag orienterte FNs sikkerhetsråd om utviklingen.

Møtet i Sikkerhetsrådet kom i stand på forespørsel fra den afghanske regjeringen, samt fra Norge og Estland. Det ble ledet av India.

Norsk bekymring

Norges innlegg i Sikkerhetsrådet ble holdt av ambassadør Odd-Inge Kvalheim, som kom med krass kritikk både av Taliban og afghanske regjeringsstyrker.

– Taliban må straks avslutte sin pågående militæroffensiv. Ingen i verdenssamfunnet vil slutte opp om en regjering som etableres ved hjelp av militærmakt, sa han.

– Vi er også alvorlig bekymret over meldinger om overgrep begått av medlemmer av de afghanske sikkerhetsstyrkene, sa han.

Afghanske regjeringsstyrker har med støtte fra USA gjennomført en rekke flyangrep mot påståtte Taliban-mål i tett befolkede områder den siste tiden, noe som har kostet mange sivile livet.

Søreide fordømmer

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er også bekymret over utviklingen i Afghanistan.

– Jeg er svært bekymret over de alvorlige konsekvensene for sivile. Rapporter om målrettede drap og andre handlinger som kan være krigsforbrytelser gir særlig grunn til bekymring. Norge fordømmer disse handlingene, heter det i en kommentar fra henne.

– Vårt budskap i dag er tydelig. Taliban må stoppe den militære offensiven og de afghanske partene må forplikte seg til å oppnå reell fremgang i fredsprosessen. Det er partenes ansvar å avslutte den svært ødeleggende konflikten ved forhandlingsbordet, sier Søreide.