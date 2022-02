CIA har samlet inn store mengder data fra amerikanere i et hemmelig program

To senatorer krever nå mer åpenhet om metodene USAs etterretning bruker.

Store deler av brevet fra de to senatorene er sladdet.

6 minutter siden

Nyheten om det hemmelige programmet kom frem i et brev to senatorer sendte til sjefer i den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA 13. april i fjor.

Brevet er først kjent nå, etter at det ble nedgradert torsdag, skriver AP og The Hill. Mye av innholdet i brevet er imidlertid fortsatt sladdet.

Avsenderne er Ron Wyden og Martin Heinrich. De sitter i Senatets etterretningskomité. I brevet ber de om at mer informasjon om CIA-programmet blir offentlig kjent.

De to politikerne har gjennom en årrekke bedt om at etterretningen er mer åpen om hvilke data de samler inn om amerikanere.

Torsdag ble også deler av anbefalingene i en rapport om programmet nedgradert. Den er skrevet av en organisasjon som passer på at amerikanernes personvern ivaretas.

I rapporten kommer det blant annet frem at CIA-agenter får opp et varsel når de leter etter data fra amerikanske statsborgere. Der får de beskjed om at de ikke har lov til dette, med mindre det er knyttet til etterretning rettet mot utlandet. CIA skal drive etterretning og kontraspionasje i utlandet.

Agentene må imidlertid ikke gi en forklaring som rettferdiggjør hvorfor de bruker informasjonen.

CIA: Vi tar personvern på alvor

Wyden og Heinrich hevder i brevet at CIA har gått lenger enn loven gir dem rett til. De peker på at dette har skjedd uten at Kongressen er informert.

Duoen ber CIA nå være åpne om bakgrunnen for innsamlingen og hvordan de har tolket de juridiske spørsmålene. Samtidig mener de CIA nå må fortelle hva slags data og hvor mye data de har samlet inn fra amerikanere.

CIAs direktør for personvern, Kristi Scott, sier i en uttalelse at organisasjonen tar amerikanernes personvern og rettigheter på alvor.

Hun påpeker at organisasjonen har forpliktet seg til åpenhet, samtidig som de også er forpliktet til å beskytte sine kilder og arbeidsmetoder.