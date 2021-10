17 amerikanske misjonærer kidnappet i Haiti

En gruppe med 17 amerikanske misjonærer og familiemedlemmer er bortført av en kriminell gjeng i Ganthier utenfor Haitis hovedstad Port-au-Prince.

De 17 personene, blant dem flere barn, ble lørdag tatt av en væpnet gjeng som i flere måneder har drevet med tyveri og kidnappinger langs veien til Den dominikanske republikk.

New York Times skriver at misjonærene ble bortført da de var på vei fra et barnehjem de bygger, til flyplassen i buss for å sende noen kolleger hjem.

Væpnede kriminelle gjenger opererer en rekke steder i det lutfattige landet som nylig ble rammet av et nytt jordskjelv, en orkan og drapet på presidenten.

Gjengene kontrollerer blant annet hovedveien sørover fra Port-au-Prince og hindrer dermed at hjelp kan sendes over land til områdene som ble rammet av jordskjelvet.

Gjengene har stått bak rundt 328 kidnappinger hittil i år, og de krever fra tusener av dollar til millionbeløp i løsepenger.