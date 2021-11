Blodig krise i ecuadorianske fengsler: 300 drept så langt i år

Minst 68 ble drept i et fengselsopprør i Ecuador lørdag. Det er det hittil siste i en rekke blodige oppgjør hvor gjenger kjemper om makten i landets fengsler.

Hele 900 politifolk måtte bidra for å skape kontroll i fengselet etter det blodige opprøret lørdag.

14. nov. 2021 13:17 Sist oppdatert nå nettopp

Opprøret lørdag kostet 68 mennesker livet. I tillegg skal minst 25 være skadet. Det skjedde i Litoral-fengselet i byen Guayaquil, sør i Ecuador.

Det er ennå ikke gått to måneder siden det blodigste fengselsoppgjøret i landets historie:

I september mistet 119 innsatte livet i et oppgjør mellom ulike gjenger. Også dette fant sted i Litoral-fengselet, som har mer enn 8000 innsatte.

Det gjør at antall drepte i ecuadorianske fengsler så langt i år passerer 300. Landets fengselssystem er i dyp krise.

Politiet heiser liket av en innsatt ned fra taket. Minst 68 innsatte mistet livet under lørdagens opprør.

Oppskrift på katastrofe

Elendige sikkerhetsrutiner og overfylte fengsler. Rivaliserende narkotikabander som soner side om side. Dette er pekes på som årsaker til fengselsvolden.

Våpen og eksplosiver som ble brukt i det blodige opprøret lørdag, er blitt smuglet inn i fengselet på ulike måter. Blant annet med drone, opplyser politisjef Tanya Varela, ifølge AP.

Tidlig lørdag morgen prøvde en gruppe innsatte å sprenge seg gjennom en vegg for å ta en rivaliserende gjeng. De satte også fyr på madrasser i et forsøk på å kvele dem med røyk.

Det skal ha vært rundt 700 innsatte i delen av fengselet hvor opprøret fant sted, skriver BBC.

Politiets dronebilder viste innsatte med våpen og eksplosiver, ifølge Guayas-guvernør Pablo Arosemena.

Opprøret varte i rundt åtte timer. Nye trefninger skal ha funnet sted i deler av fengselet lørdag ettermiddag. Sent lørdag kveld kunne presidentens talsmann, Carlos Jijón, bekrefte at «situasjonen var under kontroll».

Jijón sa videre at rundt 900 politifolk hadde vært involvert i arbeidet med å gjenopprette orden.

Kamp om innflytelse i landets fengsler

Deler av fengselskrisen skyldes gjengledere eller deres fravær.

I desember 2020 ble lederen av gjengen «Los Choneros», drept. De kontrollerer deler av Litoral-fengselet. Hans død førte til at flere mindre gjenger kastet seg inn i den blodige kampen om innflytelse i landets fengsler, ifølge Reuters.

Denne maktkampen førte til en rekke opprør i ulike fengsler i februar i år. Disse kostet 79 innsatte livet.

Lørdagens opprør skal ha oppstått som følge av et «maktvakuum» etter at en gjengleder ble løslatt fra fengselet.

Det skal være snakk om en leder i gjengen «Los Tiguerones». Han skal ha blitt løslatt etter å ha sonet litt over halve dommen, ifølge politisjef Varela. Dette skriver El Espectador.

De innsattes familier venter på nyheter. Her på utsiden av Litoral-fengselet.

– Dette er et fengsel, ikke et slakteri

Sent lørdag kveld samlet de innsattes familier seg utenfor fengselet. De ventet på nyheter om sine kjære.

– Det er nok nå. Når vil drepingen ta slutt, spurte Francisca Chancay. Hennes bror har vært innsatt i 8 måneder.

– Dette er et fengsel, ikke et slakteri. Det er mennesker det er snakk om, fortsatte Chancay.

Ecuador har rundt 40.000 innsatte i fengslene. Det er 10.000 flere enn de egentlig har plass til. Ifølge World Prison Brief har landet en fengselskapasitet på 29.500.

Militærpersonell står på utsiden av Litoral-fengselet. President Lasso vil bruke dem på innsiden av fengslene, men får ikke lov.

Vil bruke militæret

Flere mener nå militæret må ta kontroll over fengslene. President Guillermo Lasso er én av dem, ifølge AP.

I september erklærte han 60-dagers unntakstilstand for fengselsvesenet. Dette for å i større grad kunne bruke militæret ved fengslene. Men grunnlovsdomstolen vil ikke slippe soldater inn i fengsler. De kan kun brukes på utsiden.

Etter lørdagens blodige opprør gikk presidenten ut på Twitter. Her ba han grunnlovsdomstolen om å la militæret å gå inn i fengslene.

I en uttalelse svarte domstolen at det vil kreve «mer enn midlertidige nødløsninger til å for løse fengselskrisen».

Myndighetene har også signalisert at de vil benåde minst 1000 personer. I tillegg vil de sende utenlandske innsatte tilbake til hjemlandene.

Myndighetene opplyser også om at de vil få internasjonal bistand med fengselskrisen.