Norge fordømte kuppet i Myanmar. Så brukte de millioner på svartelistet hotell.

Luksushotellet Lotte i Yangon er bygd på en tomt eid av militæret i Myanmar. Eierselskapet betaler leie til militærjuntaen og er selv svartelistet av rettighetsorganisasjoner.

Juntaens massakrer betales med penger fra næringsliv og luksushoteller. På ett av hotellene har UD brukt 3,7 millioner kroner siden kuppet.

25 minutter siden

På ettermiddagen julaften 2021 sto et dusin lastebiler, biler og motorsykler i full fyr langs veikanten ved landsbyen Mo So sørøst i Myanmar. Vitner fortalte senere hvordan de antok at sjåførene og passasjerene hadde kommet seg unna, skriver nyhetsnettstedet Myanmar Now.

Det var først da brannen hadde gitt seg, at de forsto hva som hadde skjedd. På lasteplanene fant de hauger med svartbrente, forvridde menneskekropper. Likene var ugjenkjennelige.

Militæret i Myanmar drepte minst 35 sivile i det som ble kjent som julaftenmassakren ved Mo So. Fire var barn. To jobbet for Redd Barna. Flere var bundet på hendene og hadde fått slått i stykker hodeskallen.

Massakren er bare én av mange militærjuntaen i Myanmar har stått bak siden de kuppet makten for halvannet år siden. Norge har flere ganger fordømt brutaliteten. Samtidig har Norges ambassade brukt flere millioner kroner på et av hotellene som er kilde til juntaens inntekter.