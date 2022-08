Trump påvirker fortsatt republikanerne. Det kan ha stor betydning fremover, mener forsker.

Republikanske kandidater har knivet om å få støtte fra Donald Trump. Natt til onsdag viste det seg å ha stor verdi.

Den konserve republikaneren Tudor Dixon vant valget om å bli kandidat i guvernørvalget i Michigan. Hun har fått god støtte fra tidligere president Donald Trump.

Tirsdag ble det avholdt primærvalg i flere delstater i USA. Deriblant Arizona, Kansas, Michigan og Missouri.

I primærvalgene velges blant annet både republikanske og demokratiske kandidater til kongress- og guvernørvalgene. De skal avholdes i november.

Det var knyttet spesielt stor spenning til om Trumps kandidater ville vinne frem. I Kansas engasjerte et spørsmål om abort et voldsomt.

Valgene har så langt vist at tidligere president Donald Trump fremdeles setter sitt preg på det republikanske partiet.

Trump har gitt sin fulle støtte til flere kandidater, som tidligere har gjengitt hans påstander om det såkalte «valgjukset» i 2020.

Blant dem er konservative Tudor Dixon. Hun vant valget om å bli republikanernes kandidat i guvernørvalget i Michigan.

– Større risiko for tukling i neste presidentvalg

Forsker og USA-kjenner Hilmar Mjelde mener disse primærvalgene kan ha stor betydning for USA fremover.

– Trump og hans mest lojale støttespillere har vist at de er villig til å bryte reglene og normene for å vinne, sier Mjelde.

Han peker på at vinnerne kan komme i posisjon til å påvirke avviklingen av presidentvalget i 2024.

– Jo flere Trump-lojalister som velges til Kongressen og til toppverv i delstatene, desto større risiko er det for at det blir tukling med 2024-valget, sier Mjelde.

Samtidig har det vært uenigheter innad i det republikanske partiet. Noen kandidater holder fremdeles fast på at valgresultatet fra 2020 er falskt, mens andre tar til orde for at det er på tide å legge det bak seg.

I Arizona var det onsdag tett løp mellom republikanerne Kari Lake og Karrin Taylor Robson. Førstnevnte har støttet Trumps påstand om valgjuks. Valget er ennå ikke avgjort, men Lake leder foreløpig med to prosentpoeng.

– En slik moderat uenighet er det til en viss grad rom for i partiet, mener Mjelde.

Forskeren påpeker at flere kandidater har knivet om å få støtteerklæringer fra Trump, fordi flere av partiets velgere fremdeles er ivrige støttespillere av den tidligere presidenten.

Abortseier i Kansas

Tirsdag ble det også klart at velgerne i delstaten Kansas vil beholde kvinners rett til abort. Dette omtales som en stor seier for abortrettighetsbevegelsen – i en av USAs mest konservative stater.

En slik avstemning skjer for første gang i USA siden høyesterett fjernet den føderale retten til abort tidligere i sommer.

I folkeavstemningen skulle velgerne si ja eller nei til et forslag om å fjerne retten til abort, som i dag er hjemlet i delstatens grunnlov. 59 prosent stemte mot, mens 41 prosent stemte for.

Resultatet i den republikanske staten kom overraskende på flere.

– Dette burde være en vekker for abortmotstandere, sier Neal Allen, professor i statsvitenskap ved Wichita State University, ifølge Reuters.

Han mener de vil miste mange av de moderate tilhengerne av abortrestriksjoner, når et totalforbud nå er blitt en mulighet.

– Målingene pekte på et tettere løp. Bill Clinton sa en gang at abort bør være trygt, lovlig og sjeldent. Det er nok fortsatt synspunktet til et flertall av amerikanerne, sier Hilmar Mjelde.

Organisasjonen Kansans for Constitutional Freedom er blant dem som har kjempet hardt mot å endre grunnloven.

– Velgerne i Kansas har sagt høyt og tydelig: Vi vil ikke tolerere ekstreme abortforbud», sa leder Rachel Sweet, ifølge The New York Times.

Det er ventet avstemninger om abortspørsmålet også i Kentucky, California og Vermont denne høsten.

Et skilt satt opp i en hage i Merriam i delstaten Kansas oppfordrer velgere til å stemme nei til at myndighetene får mulighet til å forby abort ytterligere.

En personkult rundt Trump

Mjelde trekker frem at Trump fremdeles spiller en viktig rolle blant republikanerne.

– Amerikansk politikk kretser på mange måter fortsatt rundt Trump. Det vil gjøre det helt til han er ute av presidentpolitikken for godt. Både resten av partiet og Demokratene sitter på gjerdet for å se hva Trump vil gjøre, sier han.

Forskeren trekker frem både Roosevelt og Reagan som dominante personligheter amerikansk politikk tidligere har vært sentrert rundt.

– Men ingen har dominert sin samtid som Trump, grunnet personkulten han har bygget opp rundt seg.

Det viktigste fra primærvalgene

Arizona

Løpet har vært tett mellom republikanerne Kari Lake og Karrin Taylor Robson. Onsdag ettermiddag er valget ennå ikke avgjort. I det demokratiske kandidatvalget vant Katie Hobbs soleklart over Marco Lopez.

Missouri

I Missouri var det duket for valg av høstens senatorkandidater. Delstatens justisminister Eric Schmidt vant kampen om å bli republikanernes kandidat. Han slo dermed tidligere guvernør Eric Greitens, som hadde håpet på et comeback etter å ha måttet gå av for fire år siden som følger av sexskandaler.

Trudy Busch Valentine vant valget om å bli demokratenes kandidat.

Michigan

Konservative Tudor Dixon vant valget om å bli republikanernes kandidat i guvernørvalget. Hun vil utfordre demokratiske Gretchen Whitmer i november. Whitmer er blitt upopulær blant republikanerne på grunn av lange nedstenginger under pandemien og et nært bånd til president Joe Biden.

Kansas

Den Trump-støttede republikaneren Derek Scmidt sikret seg nominasjonen for å bli guvernør i Kansas. Han utfordrer dermed demokratiske Laura Kelly i november. Kelly regnes for å være en av demokratenes mest sårbare guvernører.