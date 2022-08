Alex Jones må betale ytterligere 443 millioner kroner

Først ble Alex Jones dømt til å betale Sandy-Hook-foreldre 40 millioner kroner. Bare timer senere kom en ny dom. Nå må han betale ytterligere 443 millioner kroner.

Alex Jones, under den mye omtalte rettssaken som har foregått i Austin, Texas, de siste to ukene.

I går 23:53

Scarlett Lewis og Neil Heslin mistet sin seks år gamle sønn i den brutale Sandy Hook-massakren i 2012. Denne uken har rettssaken deres, mot konspirasjonsteoretiker Alex Jones, fått stor oppmerksomhet. Jones har nemlig påstått at Sandy Hook-massakren var en bløff.

Rettssaken er den første av flere hvor han er saksøkt for ærekrenkelser for sine påstander. Rettssaken har gått i Texas.

Lewis og Heslin anklager Jones for ærekrenkelse. De saksøkte ham for rundt 1,5 milliarder kroner. Natt til fredag ble Jones dømt til å betale dem snaue 40 millioner kroner i ordinær oppreisning for skadene han har påført dem.

Men saken sluttet ikke her. I etterkant av den første avgjørelsen behandlet retten del to av saken. I denne saken skulle retten ta stilling til hvorvidt Jones må betale en skadeerstatning i tillegg. Sent fredag kveld (norsk tid) landet juryen på at Jones må ut med 45,2 millioner dollar, tilsvarende 443 millioner kroner.

Dette fordi retten mener at Jones også med betale en egen skadeerstatning (punitive damage).

Drepte 26 på skolen

Det er snart ti år siden Sandy Hook Elementary School i Connecticut ble angrepet av 20 år gamle Adam Lanza. Han drepte 26 mennesker. Seks var ansatte ved skolen, resten av dem var barn. Lanza gikk på skolen som barn.

I etterkant av skolemassakren har Jones, på Infowars, påstått at sønnen til Lewis og Heslin og ni andre av Lanzas ofre var skuespillere i en falskt flagg-operasjon.

Jones har hevdet at ingen ble drept, og at foreldrene til de drepte barna var skuespillere. Han har også hevdet at det hele var iscenesatt av myndighetene for å innføre strengere våpenlover.

Lewis og Heslin har omtalt årene etter massakren som «et levende helvete», og påpekt at Jones’ teorier har ført til mye lidelse.